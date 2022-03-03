Phá sới bạc 'khủng' lúc nửa đêm, công an 'xuyên' qua bốn lớp cửa phát hiện 14 F0 ở Bắc Giang

Xã hội 03/03/2022 14:28

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết các đơn vị chức năng vừa triệt phá một đường dây cờ bạc có tính chất rất phức tạp trên địa bàn. Tại hiện trường phát hiện 19 "con bạc" dương tính COVID-19.

Theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 3/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết các đơn vị chức năng vừa triệt phá một đường dây cờ bạc có tính chất rất phức tạp trên địa bàn.

Bốn người đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, gồm: Nguyễn Văn Ngọc, (44 tuổi), Phạm Văn Công (27 tuổi), Đặng Văn Sĩ (27 tuổi) và Nguyễn Văn Giang (27 tuổi, cùng trú tại Bắc Giang).

Ngoài ra còn có 19 “con bạc” khác nhưng không bị tạm giữ do đã thành khẩn khai báo, phạm tội ít nghiêm trọng, đồng thời được yêu cầu về khai báo y tế tại địa phương và thực hiện cách ly, điều trị COVID-19 theo quy định. Cảnh sát đã tổ chức xét nghiệm và phát hiện có 14 người dương tính với SARS-CoV-2.

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Nguyễn Văn Ngọc (trái) và Đặng Văn Sĩ tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Liên quan đến vụ việc trên, Zing News thông tin thêm, tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hơn 280 triệu đồng, 20 điện thoại, 7 xe máy và nhiều tang vật liên quan.

Cảnh sát cho biết Ngọc là kẻ cầm đầu, tổ chức sới bạc từ tối ngày hôm trước đến sáng hôm sau. Mỗi người muốn vào chơi phải nộp phí 500.000 đồng cho Ngọc.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Ngọc cho gia cố nhiều lớp cửa, hàn khung sắt kín các cửa sổ, lắp đặt camera giám sát và bố trí người cảnh giới.

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