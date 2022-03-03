TP.HCM: Massage, spa, karaoke... hạn chế hoạt động ở 13 xã, phường

13 xã, phường vùng cam tại TP.HCM sẽ phải hạn chế một số hoạt động để phòng, chống dịch. UBND TP.HCM đã chỉ đạo UBND phường, xã tăng kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thực hiện.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, chiều 3/3, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã họp giao ban phòng chống dịch COVID-19 với các sở ngành, quận huyện và TP Thủ Đức. Thông tin tại cuộc họp, ông Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết tuần qua, đa số các quận huyện đều có số ca mắc mới tăng gần gấp đôi so với tuần trước. Theo kết quả đánh giá cấp độ dịch từ 21/2 đến 27/2, TP.HCM có 222 phường, xã đạt cấp 1 (vùng xanh); 77 phường, xã cấp 2 (vùng vàng) và 13 địa phương tăng lên cấp độ 3 (vùng cam). Tuần trước đó chỉ có 1 phường xã, thị trấn có cấp độ 3.

13 xã, phường ở vùng cam gồm phường 3 (quận 5); phường 5, 7, 11, 12 (quận 10); phường 11 (quận 11); xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh); xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn); phường Tam Phú, Tăng Nhơn Phú B, An Phú, An Lợi Đông (TP Thủ Đức). Theo ông Đức, tuần qua, số phường xã, thị trấn có cấp độ 2 và 3 tăng nhiều, nếu không có sự cải thiện khẩn cấp thì tình hình này sẽ tiếp tục gia tăng. Do đó, ông Đức yêu cầu các địa phương căn cứ theo quyết định 3900 của UBND TP, nhanh chóng điều chỉnh các quy định theo cấp độ dịch. Các phường xã, thị trấn phải siết chặt các hoạt động, địa phương nào thực hiện không nghiêm sẽ bị xử lý.

Đồng thời, ông Đức yêu cầu các quận huyện tổ chức lực lượng đi kiểm tra các phường xã, thị trấn cấp độ 3 về việc điều chỉnh các hoạt động theo quy định. Theo quyết định 3900 của UBND TP về các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn TP, ở cấp độ phường xã, thị trấn, nếu dịch cấp độ 3 thì các hoạt động như đám cưới, đám tang, lễ hội, cơ sở massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ, cơ sở làm tóc, rạp chiếu phim…. phải hoạt động hạn chế, có điều kiện. Đáng chú ý, các cơ sở dịch vụ như massage, spa, làm đẹp... hoạt động tối đa 25% công suất tại cùng một thời điểm. Các dịch vụ như bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke không được hoạt động. Dẫn tin từ Zing News, trước đó, ngày 10/1, TP.HCM cho phép cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, massage được phép hoạt động trở lại. Điều kiện là phải đảm bảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 của UBND TP.HCM. Địa phương tự thẩm định và quyết định việc cho phép hoạt động căn cứ theo cấp độ dịch tại địa phương.

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