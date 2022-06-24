Mới đây, Công an phường Bình Chuẩn (Bình Dương) đã mời đại diện nhóm trẻ Nụ Cười Hồng và gia đình bé gái 4 tuổi bị cô giáo bạo hành lên làm việc

Theo chia sẻ thông tin từ Báo Người Lao Động, vào ngày 24/6, ông Tô Quang Vinh, Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, cho biết công an phường đã mời đại diện nhóm trẻ Nụ Cười Hồng và gia đình bé gái 4 tuổi bị cô giáo bạo hành lên làm việc. Ông Vinh cho hay: "Trong thời gian chờ công an ra quyết định, chính quyền địa phương đã tạm đình chỉ hoạt động đối với nhóm trẻ này".

Trong buổi làm việc, cô giáo và cũng là chủ nhóm trẻ Nụ Cười Hồng (đường Bình Chuẩn 63, phường Bình Chuẩn) thừa nhận vì tức giận đã không kìm chế được bản thân. Cô giáo này cũng xin lỗi gia đình về hành vi của mình. Phía gia đình cháu T. không đồng ý lời xin lỗi của cô giáo. Bà Nguyễn Thị Thanh (mẹ cháu T.) cho biết, hiện sức khỏe cháu bé ổn định nhưng bé còn rất hoảng sợ. Bé T nghi bị cô giáo đánh bầm tím tại nhóm trẻ - Ảnh: Báo Người Lao Động Trước đó, Vietnamnet đưa tin, mẹ của bé gái 4 tuổi - chị Nguyễn Thị Thanh (40 tuổi, quê Nghệ An) cho biết, vào chiều tối 21/6, sau khi đón con tại nhóm trẻ Nụ Cười Hồng (đường Bình Chuẩn 63, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) về nhà, chị phát hiện hai đùi, mông của con mình là bé L.T.T (4 tuổi) bị bầm tím, có biểu hiện hoảng sợ và quấy khóc.

Nhóm trẻ Nụ Cười Hồng hiện đã bị tạm đình chỉ hoạt động - Ảnh: Vietnamnet Sau đó, chị Thanh đã liên hệ với cô giáo chủ nhóm trẻ. Theo lời chị Thanh, cô này xác nhận mình là người đã đánh bé T, lý do được cho là bé đi vệ sinh trong quần, cô đánh để "dạy dỗ". Bức xúc trước việc này, chị Thanh đã đến cơ quan công an tố giác hành vi bạo hành, đồng thời đưa bé đến bệnh viện để khám sức khỏe. Chị Thanh cho biết thêm sau đó cô giáo này có nhắn tin xin lỗi và mong gia đình bỏ qua. Khi chị đưa con đi khám, bác sĩ kết luận bé T. bị tổn thương nông tại háng và đùi; xuất huyết dưới da vùng mông đùi trái sau bị đánh.

Vụ bé gái 4 tuổi nghi bị cô giáo đánh bầm tím ở trường: 'Gia đình cháu cũng thông cảm với hành động của cô, công an phường đang lập hồ sơ xử lý' Liên quan đến vụ việc cháu bé 4 tuổi nghi bị cô giáo đánh bầm tím người, sau cuộc làm việc của những người liên quan, lãnh đạo phường Bình Chuẩn nêu quan điểm cần xem xét rõ và xử lý nghiêm vụ việc.

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