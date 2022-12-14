Thông tin MỚI trong vụ cô giáo bạo hành, cho trẻ ăn lại đồ nhả ra ở Đà Nẵng

Xã hội 14/12/2022 13:15

Vào ngày 14/12, Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã thông tin về nhóm trẻ độc lập tư thục Elm School (số 15-17 đường Nguyễn Phước Lan), liên quan đến vụ việc cô giáo bạo hành, cho trẻ ăn lại đồ nhả ra.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 14/12, bà Hồ Thị Cẩm Nhung, Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho biết, đã nhận được đơn xin giải thể nhóm trẻ độc lập tư thục Elm School (số 15-17 đường Nguyễn Phước Lan).

Đây là Nhóm trẻ từng gây bức xúc dư luận khi phụ huynh tố trẻ bị bạo hành, bỏ đói. Và cô giáo P.T.G. (Hiệu trưởng) đã thừa nhận từng tát, ném, kéo lê trẻ, bỏ đói, bỏ khát, bắt trẻ ăn lại đồ đã nhả ra….

Bà Nhung cho biết thêm, hiện công an quận Cẩm Lệ vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Sau khi bị đình chỉ hoạt động để phục vụ việc điều tra, nhóm trẻ này đã tháo bảng hiệu, đóng cửa. Tất cả trẻ trong các lớp được chuyển sang những trường lớp khác.

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Công an làm việc với nhóm trẻ sau khi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 3/10, mạng xã hội lan truyền bài viết xin lỗi của tài khoản Facebook Elm School. Trong đó, cô giáo P.T.G cho biết trong thời gian làm việc ở lớp Toddler tại Elm School đã có các hành vi sai trái, bạo hành với nhiều trẻ.

 

Cụ thể, cô P.T.G đã thừa nhận có hành vi đánh, xô, tát, xách, ném kéo lê, dọa nạt trẻ và cho trẻ ăn đồ ăn đã nhả ra, đút cơm thô bạo, bỏ đói trẻ… Cô P.T.G. khẳng định những hành vi của mình là không thể chấp nhận và công khai gửi đến phụ huynh và các cháu lời xin lỗi chân thành.

Thông tin MỚI trong vụ cô giáo bạo hành, cho trẻ ăn lại đồ nhả ra ở Đà Nẵng - Ảnh 2
Cơ sở này bị đình chỉ hoạt động để phục vụ việc điều tra - Ảnh: Báo Người Lao Động

Qua bức thư, người này cam kết rút khỏi Elm School, chính thức từ bỏ con đường giáo dục mầm non, xin phụ huynh tha thứ.

Tuy nhiên, trong cuộc họp giữa cơ sở và hội phụ huynh vào ngày 29-9, các phụ huynh đã cùng xem lại camera và rất phẫn nộ về hành vi của cô P.T.G. Kết luận cuộc họp, các phụ huynh thống nhất sẽ đề nghị cơ quan chức năng can thiệp để làm rõ vụ việc.

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