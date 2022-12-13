Hiện tại tình hình tạm thời ổn định đối với cháu M. nên chính quyền địa phương xã Chư Kbô, huyện Krông Búk đang nỗ lực tìm phương án để giúp đỡ 2 cháu bé (cháu M. còn có 1 chị gái 15 tuổi tên H.T.H.).

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng ngày 29/11, Công an huyện Krông Búk đã cử lực lượng phối hợp cùng Công an xã Chư Kbô và chính quyền địa phương khống chế 2 vợ chồng chị T.T.N. (SN 1982) để giải cứu cháu cháu H.N.M. (12 tuổi). Đồng thời, bố mẹ cháu M. là anh H.N.H. (SN 1978) và mẹ là T.T.N. (SN 1982) đã được đưa đến bệnh viện tâm thần Đắk Lắk điều trị.

Gia đình đã đưa chị N. đi bệnh viện tâm thần điều trị, khi bệnh thuyên giảm lại về với gia đình. Còn chồng chị N. là người ít nói. Sau khi vợ bị bệnh, 2 vợ chồng chị N. càng sống khép kín hơn.

Bà Tưởng Thị Oanh (SN 1970, trú tại thôn Trung Lập, xã Chư Kbô) là chị gái của chị N. thì trước đây, chị N. rất bình thường, cho đến khi sinh con thứ 2 được vài tháng bắt đầu đổ bệnh, có biểu hiện của bệnh tâm thần.

Họ hàng hai bên đã nhiều lần khuyên vợ chồng chị N. cho 2 con nhỏ đi học. Thế nhưng, vợ chồng người phụ nữ này không cho con đến trường và nhốt nhiều ngày trong nhà. Thấy bệnh của vợ chồng chị N. ngày càng nặng, bà Oanh và người thân đã nhờ chính quyền giải cứu 2 cháu bé.

“Từ năm 2017 đến nay, chính quyền địa phương và công an đã 3 lần giải cứu 2 cháu bé thoát khỏi cảnh “giam lỏng” của bố mẹ”, bà Oanh cho biết thêm.

Công an phải bố trí lực lượng xông vào giải cứu hai cháu bé khi bị bố mẹ nhốt không cho ra ngoài - Ảnh: Báo Dân Trí

Vợ chồng anh H. nhốt các con trong nhà, không cho đến trường - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ Vietnamnet, phía Công an xã Chư Kbô cho biết, vào năm 2020, khi 2 cháu bé bị nhốt trong nhà lực lượng chức năng đã giải cứu. Lúc này 2 cháu bé trong tình trạng nhem nhuốc, vết thương ở mặt bé gái bị nhiễm trùng.

Sau khi đưa vào bệnh viện thăm khám điều trị, người thân quyết định đưa gia đình chị N. về quê ngoài Bắc để tiện chăm sóc và cho 2 cháu bé đi học. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn, vợ chồng chị N. lại đưa các con vào lại tỉnh Đắk Lắk.

Vào tháng 9/2022, chị gái cháu M. là cháu H.T.H. đã lén trốn ra ngoài, tìm đến nhà người thân để ở và đi học. Riêng cháu M. tiếp tục bị bố mẹ nhốt ở trong nhà đến ngày 29/11/2022 thì được giải cứu, giao cho người thân chăm sóc để đi học.

Cháu H.N.M. hồn nhiên cho biết, "Con thích đi học nhưng bố mẹ không cho đi, suốt ngày nhốt con ở nhà, không cho ra ngoài, tiếp xúc với ai. Ở nhà, con chỉ chơi với chị gái hoặc lấy mấy viên bi ra tự chơi một mình. Có lần, con lén ra sau vườn hái ổi ăn thì bị mẹ la mắng và nói rằng ổi bị đầu độc nên không cho ăn. Do trong nhà không có đèn điện nên cứ chiều muộn, bố mẹ lại bắt lên giường ngủ”.

Ngôi nhà đơn sơ của gia đình chị N. - Ảnh: Vietnamnet

Bên trong ngôi nhà - Ảnh: Vietnamnet

Hiện tại, bà Oanh cung cấp thì họ hàng đang bàn tính đưa cháu M. về quê ở ngoài Bắc để đi học, còn cháu H. sẽ được gia đình bà Oanh chăm sóc, cho đi học. Gia đình bà Oanh cũng muốn nuôi 2 cháu nhưng không đủ điều kiện.

Ông Nguyễn Viết Mùi, Phó Chủ tịch xã Chư Kbô thông tin, gia đình chị N. thuộc diện hộ nghèo. Người vợ có hồ sơ bị tâm thần nên đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Còn người chồng chưa có hồ sợ bệnh tật.

“Nếu 2 vợ chồng cùng bị bệnh thì các con sẽ được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, hai chị em cháu M. có nguyện vọng ở gần nhà người thân nên chính quyền đang tìm cách thông qua Hội Chữ thập đỏ của xã kêu gọi giúp đỡ các em có điều kiện đi học, sau này có thể lo cho bố mẹ”, ông Mùi cho biết thêm.