Tuyên án người vợ cắt phăng 'của quý' chồng lúc nửa đêm ở Sơn La

Vào ngày 13/12, Hội đồng xét xử đã tuyên án Hà Thị Nguyệt (SN 1986, trú tại xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu), nghi phạm liên quan đến vụ cắt phăng 'của quý' chồng lúc nửa đêm.

Theo thông tin từ GiadinhNet, vào ngày 13/12, Tòa án nhân dân huyện Yên Châu (Sơn La) đã đưa bị cáo Hà Thị Nguyệt (SN 1986, trú tại xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) ra xét xử về tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh". Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tự thú, gia đình có công với cách mạng và là lao động chính đang nuôi 3 con nhỏ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hà Thị Nguyệt 33 tháng tù, cho hưởng án treo.

Ảnh: Báo người Lao Động Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào năm 2006, vào năm 2016, Nguyệt tìm hiểu và kết hôn với Nguyễn Văn Hoan (SN 1993) và có 2 con chung. Khoảng tháng 3/2022, do phát hiện thường xuyên bị mất trộm tiền nên ngày 19/3, Nguyệt đã tự mua 01 chiếc camera nhỏ giấu kín với mục đích theo dõi xem người nào lấy trộm tiền. Đến 14h cùng ngày, người phụ nữ này về nhà lấy thẻ nhớ trong thiết bị camera ra xem thì phát hiện đoạn video ghi lại cảnh chồng có hành vi quan hệ tình dục với cháu L ngay tại giường ngủ của hai vợ chồng. Sau đó, Nguyệt đã đưa cháu L đến bệnh viện để khám và được cháu cho biết từ ngày 27/8/2020 đến ngày 19/3/2022, Nguyễn Văn Hoan đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu L rất nhiều lần bằng các thủ đoạn đe dọa, ép buộc quan hệ tình dục...

Nghe cháu L kể lại toàn bộ nội dung, Nguyệt dự định đến sáng 20/3 sẽ đến Công an huyện Yên Châu trình báo, tố giác hành vi phạm tội của Hoan. Tuy nhiên, khoảng 23h45' ngày 19/3, Nguyệt tỉnh dậy đi vệ sinh thì nhìn thấy cảnh Hoan đang ngủ say trên giường. Lúc này, nghĩ tới việc con riêng của mình bị Hoan cưỡng ép quan hệ tình dục trong thời gian dài khiến Nguyệt bức xúc. Sau đó, người phụ nữ này xuống bếp lấy 1 con dao, quay lên nhà trên rồi cắt đứt "của quý" của chồng. Nguyễn Văn Hoan - Ảnh: VNExpress Theo kết luận giám định của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Sơn La, tỷ lệ tổn thương trên cơ thể của Nguyễn Văn Hoan là 72%. Quá trình điều tra, ngày 28/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Châu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoan về hành vi "Cưỡng dâm người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 2 (Điều 144, Bộ luật hình sự 2015). Tiếp đó, Công an huyện Yên Châu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hà Thị Nguyệt về tội "Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh". Tại cơ quan điều tra, Nguyệt khai vì quá uất ức phát hiện chồng nhiều lần quan hệ tình dục với con gái nên đã dùng dao cắt đứt dương vật của Hoan.

Lời khai của nghi phạm sát hại người đàn ông khi uống cà phê ở Thủ Đức Vào ngày 13/12, Công an TP.Thủ Đức đã bắt giữ nghi phạm Huỳnh Ngọc Quân (25 tuổi, thường trú P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức) để điều tra về hành vi “giết người”.

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