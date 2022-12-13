Tuyên án người vợ cắt phăng 'của quý' chồng lúc nửa đêm ở Sơn La

Xã hội 13/12/2022 12:08

Vào ngày 13/12, Hội đồng xét xử đã tuyên án Hà Thị Nguyệt (SN 1986, trú tại xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu), nghi phạm liên quan đến vụ cắt phăng 'của quý' chồng lúc nửa đêm.

Theo thông tin từ GiadinhNet, vào ngày 13/12, Tòa án nhân dân huyện Yên Châu (Sơn La) đã đưa bị cáo Hà Thị Nguyệt (SN 1986, trú tại xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) ra xét xử về tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh".

Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tự thú, gia đình có công với cách mạng và là lao động chính đang nuôi 3 con nhỏ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hà Thị Nguyệt 33 tháng tù, cho hưởng án treo.

Tuyên án người vợ cắt phăng 'của quý' chồng lúc nửa đêm ở Sơn La - Ảnh 1
Ảnh: Báo người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào năm 2006, vào năm 2016, Nguyệt tìm hiểu và kết hôn với Nguyễn Văn Hoan (SN 1993) và có 2 con chung. Khoảng tháng 3/2022, do phát hiện thường xuyên bị mất trộm tiền nên ngày 19/3, Nguyệt đã tự mua 01 chiếc camera nhỏ giấu kín với mục đích theo dõi xem người nào lấy trộm tiền. Đến 14h cùng ngày, người phụ nữ này về nhà lấy thẻ nhớ trong thiết bị camera ra xem thì phát hiện đoạn video ghi lại cảnh chồng có hành vi quan hệ tình dục với cháu L ngay tại giường ngủ của hai vợ chồng.

Sau đó, Nguyệt đã đưa cháu L đến bệnh viện để khám và được cháu cho biết từ ngày 27/8/2020 đến ngày 19/3/2022, Nguyễn Văn Hoan đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu L rất nhiều lần bằng các thủ đoạn đe dọa, ép buộc quan hệ tình dục...

Nghe cháu L kể lại toàn bộ nội dung, Nguyệt dự định đến sáng 20/3 sẽ đến Công an huyện Yên Châu trình báo, tố giác hành vi phạm tội của Hoan.

Tuy nhiên, khoảng 23h45' ngày 19/3, Nguyệt tỉnh dậy đi vệ sinh thì nhìn thấy cảnh Hoan đang ngủ say trên giường. Lúc này, nghĩ tới việc con riêng của mình bị Hoan cưỡng ép quan hệ tình dục trong thời gian dài khiến Nguyệt bức xúc. Sau đó, người phụ nữ này xuống bếp lấy 1 con dao, quay lên nhà trên rồi cắt đứt "của quý" của chồng.

Tuyên án người vợ cắt phăng 'của quý' chồng lúc nửa đêm ở Sơn La - Ảnh 2
Nguyễn Văn Hoan - Ảnh: VNExpress

Theo kết luận giám định của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Sơn La, tỷ lệ tổn thương trên cơ thể của Nguyễn Văn Hoan là 72%.

Quá trình điều tra, ngày 28/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Châu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoan về hành vi "Cưỡng dâm người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 2 (Điều 144, Bộ luật hình sự 2015).

Tiếp đó, Công an huyện Yên Châu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hà Thị Nguyệt về tội "Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh". Tại cơ quan điều tra, Nguyệt khai vì quá uất ức phát hiện chồng nhiều lần quan hệ tình dục với con gái nên đã dùng dao cắt đứt dương vật của Hoan.

Lời khai của nghi phạm sát hại người đàn ông khi uống cà phê ở Thủ Đức

Lời khai của nghi phạm sát hại người đàn ông khi uống cà phê ở Thủ Đức

Vào ngày 13/12, Công an TP.Thủ Đức đã bắt giữ nghi phạm Huỳnh Ngọc Quân (25 tuổi, thường trú P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức) để điều tra về hành vi “giết người”.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ cắt phăng 'của quý' chồng vợ cắt phăng 'của quý' chồng ở Sơn La tin nóng tin nóng trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 51 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 51 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc