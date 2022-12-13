Lời khai của nghi phạm sát hại người đàn ông khi uống cà phê ở Thủ Đức

Xã hội 13/12/2022 11:10

Vào ngày 13/12, Công an TP.Thủ Đức đã bắt giữ nghi phạm Huỳnh Ngọc Quân (25 tuổi, thường trú P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức) để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 13/12, Công an TP.Thủ Đức đã bắt giữ nghi phạm Huỳnh Ngọc Quân (25 tuổi, thường trú P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức) để điều tra về hành vi “giết người”, đây là nghi phạm liên quan vụ người đàn ông bị đâm chết khi đang ngồi uống cà phê ở TP.Thủ Đức.

 

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai, trong thời gian sống cùng 1 dãy trọ trên Quốc lộ 1K (P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức), Quân và anh T.Q.H. (37 tuổi, quê Bình Thuận) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

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Huỳnh Ngọc Quân tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Thanh niên

Cụ thể, anh H. cho rằng Quân hay nhìn vào phòng của mình. Ngày 11.12, khi anh H. đẩy xe máy thì chạm vào xe của Quân nên Quân và anh H. xảy ra tranh cãi.

Khoảng 45 phút sau, anh H. gọi 3 - 4 thanh niên khác (chưa rõ lai lịch) đến khu nhà trọ, dùng dao đuổi chém Quân nhưng không gây thương tích.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 12.12, khi đi ngang phía sau dãy phòng trọ kể trên, Quân thấy anh H. đang ngồi uống nước một mình nên nảy sinh ý định trả thù anh H.. Lúc này, Quân chạy xe đến một sạp bán cá, lợi dụng không có người trông coi để lấy 2 con dao.

 

Nghi phạm xe quay lại, dừng xe cách chỗ anh H. ngồi khoảng 100 m rồi cầm dao đi bộ đến đâm vào người anh H. Sau khi gây án, Quân lấy xe máy chạy về nhà ông bà ngoại ở xã Hưng Thịnh (H.Trảng Bom, Đồng Nai).

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Công an nhanh chóng xác định hung thủ từ hình ảnh camera - Ảnh: Báo Công an nhân dân

 

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, anh H. được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi. Công an TP Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hồ Chí Minh trích xuất camera xác định nhân dạng đối tượng và tổ chức truy xét. Đến tối cùng ngày, 1 tổ công tác đã bắt được Quân.

Những người dân chứng kiến vụ việc cho hay, trước khi gây án, giữa Quân và anh H cự cãi, nội dung vụ việc liên quan đến chung chi tiền cá độ bóng đá.

Hiện tại, vụ người đàn ông bị đâm tử vong đang tiếp tục được điều tra.

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