Đắk Lắk: Nghịch tử nhẫn tâm cột dao vào cây đâm cha trọng thương

Xã hội 13/12/2022 15:45

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nông Văn Bằng (20 tuổi; ngụ tại xã Đắk Liêng, huyện Lắk) để điều tra về hành vi "giết người".

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 13/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nông Văn Bằng (20 tuổi; ngụ tại xã Đắk Liêng, huyện Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Đắk Lắk: Nghịch tử nhẫn tâm cột dao vào cây đâm cha trọng thương - Ảnh 1
Nông Văn Bằng - Ảnh: Báo Dân Việt

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ ngày 12/1/2021, Bằng đang thay quần áo cho người em cùng mẹ khác cha (7 tuổi) nhưng em không chịu và khóc. Lúc này, ông Nông Văn Túc (57 tuổi) là cha đẻ của Bằng cầm một con dao đi từ phòng ngủ ra và dọa chém nên Bằng bỏ trốn ra sau vườn nhà.

Khoảng 15 phút sau, Bằng bực tức nên đi vào bếp lấy một con dao dài 48cm, dùng dây thun cột vào một cây le rồi đi đến phòng ngủ của cha mình. Thấy ông Túc đang nằm trên giường, Bằng cầm cây le có buộc con dao chém một nhát từ trên xuống dưới nhưng không trúng do vướng vào mùng. Lúc này ông Túc ngồi dậy thì Bằng cầm dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực trái. Chưa dừng lại, Bằng tiếp tục dùng dao chém một nhát từ trên xuống trúng vào đỉnh đầu bên trái của cha mình. 

Theo thông tin từ báo Dân Việt, sự việc sau đó được người thân phát hiện và đưa ông Túc đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tỷ lệ thương tật là 42%. 5 ngày sau khi gây án, Bằng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Ngày 18/9/2022, Công an huyện Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và chuyển hồ sơ đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý theo thẩm quyền. Đến nay, sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nông Văn Bằng về hành vi giết người.

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