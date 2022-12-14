Diễn biến MỚI trong vụ cháy công ty trong khu công nghiệp ở Long An

Đến chiều tối ngày 12/12, xe máy ủi vào khu vực gần tầng 1 của công ty phát hiện một số xương đã cháy đen, hiện đã đưa đi giám định chờ kết quả.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết, lực lượng chức năng của tỉnh và huyện đã tích cực phối hợp tìm kiếm diện rộng trong hiện trường đám cháy thuộc khu vực Công ty TNHH công nghệ Silicon Vĩnh Phú nằm trên đường số 6 Khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, xảy ra ngày 10/12.

Trong khi đó, em Nguyễn Thị Kiều Trang (22 tuổi, ngụ Kiên Giang) xác nhận, việc tìm kiếm ba ruột là ông Nguyễn Văn Lợi (53 tuổi, ngụ ấp An Thạnh 2, xã Thạnh Đông 1, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) được cho là mất tích trong vụ cháy xem như hết hy vọng.

"Gia đình tập trung ở đây chờ đợi suốt 3 ngày qua, lúc gần tối thì cơ quan chức năng thông báo tìm thấy bộ xương cháy đen chưa xác định của ai nên cần phải giám định mới cho kết quả cụ thể", Kiều Trang buồn bã nói.

Theo lực lượng tìm kiếm của Công an huyện, dù xảy ra nhiều ngày nhưng sức nóng vẫn còn do cháy một số vật liệu sản xuất chảy lan ra dưới nền gạch.

Ngày 12/12, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, UBND huyện Đức Hòa đến Bệnh viện Đại học Y Tân Tạo để thăm hỏi, động viên tình thần một số công nhân bị nạn trong vụ cháy.

Một trong những nạn nhân bị bỏng trong vụ cháy ở Khu công nghiệp Hải Sơn - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, báo cáo của Công an huyện Đức Hòa, đám cháy phát hỏa khoảng 8h ngày 10/12 ở Công ty TNHH công nghệ Silicon Vĩnh Phú và Công ty Cổ phần dầu nhờn BPOIL thuộc Khu Công nghiệp Hải Sơn. Thời điểm xảy ra, bên trong Công ty TNHH Công nghệ Silicon Vĩnh Phú có 15 công nhân đang làm việc. Do thoát ra ngoài không kịp nên có 6 công nhân bị bỏng, 1 công nhân mất tích.

Trước đó, ngày 12/12, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cùng lãnh đạo các sở, ngành địa phương đến Bệnh viện Đại học Y Tân Tạo để thăm hỏi, động viên tinh thần một số công nhân bị tai nạn trong vụ cháy. Tỉnh Long An cũng hỗ trợ mỗi công nhân bị thương số tiền 12 triệu đồng.