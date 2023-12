Diễn biến MỚI trong vụ cháy công ty trong khu công nghiệp ở Long An

Theo thông tin từ báo Dân Việt, Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết, lực lượng chức năng của tỉnh và huyện đã tích cực phối hợp tìm kiếm diện rộng trong hiện trường đám cháy thuộc khu vực Công ty TNHH công nghệ Silicon Vĩnh Phú nằm trên đường số 6 Khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, xảy ra ngày 10/12.

Đến chiều tối ngày 12/12, xe máy ủi vào khu vực gần tầng 1 của công ty phát hiện một số xương đã cháy đen, hiện đã đưa đi giám định chờ kết quả.