Công an tỉnh Quảng Nam thông tin nạn nhân bị động kinh nhiều năm, người này đã nhiều lần tự tử trước đó nhưng được gia đình phát hiện kịp thời.

Liên quan đến vụ thi thể bị bịt miệng, trói chân tay nổi trên sông ở Quảng Nam, theo thông tin của Tổ Quốc, tối 20/4, UBND xã Tam Thăng cho biết, hiện thi thể của ông Huỳnh X. (52 tuổi, trú thôn Thái Nam, xã Tam Thăng) đã được bàn giao cho gia đình để làm lễ mai táng theo phong tục địa phương. Được biết, hoàn cảnh gia đình ông X. rất khó khăn, nạn nhân là con liệt sỹ, bị động kinh từ nhỏ và thường xuyên phải đi bệnh viện thăm khám và uống thuốc tâm thần hàng ngày. Ông X. đã có vợ và 2 con, người con trai lớn hiện đang đi làm ở TP.HCM, còn cô con gái út thì chỉ được học hết lớp 11 vì gia đình không có điều kiện.

Trước đây, ông X. vẫn có thể đi làm ruộng, tuy nhiên vài năm trở lại đây do căn bệnh tâm thần phân liệt ngày càng nặng hơn nên ông Xược gần như mất khả năng lao động và thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Thời gian qua, người đàn ông này được gia đình quản lý tại nhà, không cho đi làm. Tuy nhiên, khoảng 11h30' trưa 19/4, trong lúc người nhà sơ suất, nạn nhân đã rời khỏi nhà. Sau đó, người thân đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.

Đến sáng 20/4 người dân đánh cá hoảng hồn phát hiện thi thể của ông X. nổi trên sông Gò Tre trong tư thế 2 đùi bị cột chặt bởi dây dù màu xanh, hai cánh tay bị cột bằng dây thừng màu trắng quấn lại sau lưng (cột không chặt), miệng bị cột bằng dây thun bản màu đen. Hiện trường phát hiện xác cách nhà của nạn nhân khoảng 2 km. Đáng chú ý, trước khi thi thể được phát hiện nổi trên sông, ông Xược cũng đã từng nhiều lần tự tử nhưng được gia đình kịp thời phát hiện và cứu sống. Hiện, chính quyền địa phương xã Tam Thăng đang kêu gọi hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Thi thể người đàn ông được phát hiện dưới sông trong tư thế bị trói tay, chân, miệng - Ảnh: báo Công an TP. Đà Nẵng Trước đó, theo báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 8h15 ngày 20/4, người dân địa phương bất ngờ phát hiện trên khu vực sông Gò Tra (thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ) thi thể một người đàn ông nổi trên sông trong tình trạng bị trói. Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các hoạt động điều tra, xác minh, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm tung tích nạn nhân. Qua đó xác định, nạn nhân là Huỳnh X. (tên gọi khác Huỳnh Thanh H., sinh năm 1970, trú thôn Thái Nam, xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ) chết trong tư thế hai đùi bị cột chặt bởi dây dù màu xanh, hai cánh tay bị cột bằng dây thừng màu trắng quấn lại phía sau lưng (cột không chặt), miệng bị cột bằng dây thun bản màu đen. Khám nghiệm hiện trường, tử thi, lực lượng chức năng xác định thi thể người đàn ông chưa phân hủy và trong túi quần nạn nhân có một đoạn dây thừng. Lực lượng điều tra cũng tìm được một đoạn dây giống với dây trói vào người nạn nhân tại nhà người này. Theo Công an tỉnh Quảng Nam, nguyên nhân ban đầu nạn nhân chết do ngạt nước. Thời gian chết khoảng từ chiều tối ngày 19/4 đến rạng sáng ngày 20/4. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Vụ thi thể người đàn ông bị trói tay chân ở Quảng Nam: Không có tác động ngoại lực, nghi tự tử Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam xác định nguyên nhân ban đầu về một thi thể người đàn ông chết trôi trên sông trong tư thế bị trói chân, tay nghi tự tử.

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