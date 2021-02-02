Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn đã đưa 3 học sinh dương tính với Covid-19 đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

Đầu giờ chiều nay (2/2) cho hay, cơ quan y tế huyện Kinh Môn (Hải Dương) ghi nhận thêm 3 trường hợp học sinh Trường Tiểu học Hiến Thành có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn đã khẩn trương thực hiện các thủ tục đưa 3 học sinh này đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương. Đồng thời, đưa F1 đi cách ly tập trun, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với 3 học sinh và phụ huynh các em; các trường hợp từ F2 lên F1, từ F3 lên F2 và các trường hợp khác có liên quan để theo dõi y tế nghiêm ngặt.

Thêm 3 học sinh tiểu học ở Hải Dương dương tính với Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn thông tin với báo Hải Dương, phụ huynh của 3 học sinh trên không được đi theo để chăm sóc sức khoẻ cho con và các điều dưỡng sẽ chăm sóc. 3 phụ huynh này cũng đã trở thành F1, nguy cơ lây nhiễm cao do tiếp xúc trực tiếp với F0 nên phải cách ly đặc biệt.

Trước đó, 3 em học sinh này cùng 62 học sinh khác của Trường Tiểu học Hiến Thành và Trường Tiểu học Lê Ninh phải đi cách ly tập trung, tại Trường Mầm non Phạm Thái và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Kinh Môn, trong đêm 30/1. Bởi tất cả có liên quan đến 1 học sinh lớp 4 của Trường Tiểu học Hiến Thành và 1 học sinh lớp 2 của Trường Tiểu học Lê Ninh dương tính với SARS-CoV-2.

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