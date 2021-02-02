Cơ quan y tế tỉnh Gia Lai tiếp tục ghi nhận 12 ca dương tính với Covid-19.

Ngày 2/2, Cơ quan y tế tỉnh Gia Lai đã ghi nhận thêm 12 ca dương tính với Covid-19 và 1 trường hợp nghi dương tính tại các huyện Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện, thị xã Ayun Pa và TP. Pleiku (đều thuộc tỉnh Gia Lai).

Lịch trình di chuyển của những ca bệnh mới này đang được cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai xác minh.

Được biết, các bệnh nhân đều từng tiếp xúc hai vợ chồng ở thị xã Ayun Pa đi dự đám cưới ở tỉnh Hải Dương.

Trưa 2/2, Gia Lai phát hiện 12 ca dương tính với Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong sáng 2/2, UBND tỉnh Gia Lai có công văn hỏa tốc gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về việc đề nghị hỗ trợ lực lượng, phương tiện, phun thuốc khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Thiện và huyện Krông Pa.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp, có nguy cơ lây lan trên diện rộng. Để góp phần khoanh vùng, dập dịch triệt để, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hỗ trợ lực lượng, phương tiện phun thuốc khử khuẩn tại huyện Krông Pa và Phú Thiện từ ngày 2/2.

Cô giáo chủ nhiệm chia sẻ về cuộc sống bên trong khu cách ly Trường Tiểu học Xuân Phương: "Đón Tết trong này cũng không quá tệ, chỉ cầu mọi người bình an" “Cơ sở vật chất tốt, đồ dùng dụng cụ đầy đủ, có các phụ huynh, học sinh và đồng nghiệp nên việc đón Tết trong khu cách ly Covid-19 này không quá tệ. Chỉ cầu mong mọi người bình an là đủ rồi”, chị Vương Thị Hồng Lệ, giáo viên chủ nhiệm lớp 3E (Trường Tiểu học Xuân Phương) cười nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trua-2-2-gia-lai-phat-hien-12-ca-duong-tinh-voi-covid-19-395060.html