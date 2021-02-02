Trưa 2/2, Gia Lai phát hiện 12 ca dương tính với Covid-19

Cơ quan y tế tỉnh Gia Lai tiếp tục ghi nhận 12 ca dương tính với Covid-19.
- Phong tỏa Bệnh viện đa khoa Gia Lai vì ca nghi nhiễm Covid-19 từng đến khám
- Nóng: Dịch bệnh bùng phát, công ty đường sắt ra quy định mới về trả vé tàu Tết
Ngày 2/2, Cơ quan y tế tỉnh Gia Lai đã ghi nhận thêm 12 ca dương tính với Covid-19 và 1 trường hợp nghi dương tính tại các huyện Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện, thị xã Ayun Pa và TP. Pleiku (đều thuộc tỉnh Gia Lai).
Lịch trình di chuyển của những ca bệnh mới này đang được cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai xác minh.
Được biết, các bệnh nhân đều từng tiếp xúc hai vợ chồng ở thị xã Ayun Pa đi dự đám cưới ở tỉnh Hải Dương.
Cũng trong sáng 2/2, UBND tỉnh Gia Lai có công văn hỏa tốc gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về việc đề nghị hỗ trợ lực lượng, phương tiện, phun thuốc khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Thiện và huyện Krông Pa.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp, có nguy cơ lây lan trên diện rộng. Để góp phần khoanh vùng, dập dịch triệt để, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hỗ trợ lực lượng, phương tiện phun thuốc khử khuẩn tại huyện Krông Pa và Phú Thiện từ ngày 2/2.