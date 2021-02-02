Phong tỏa Bệnh viện đa khoa Gia Lai vì ca nghi nhiễm Covid-19 từng đến khám

Xã hội 02/02/2021 10:16

Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai ở TP. Pleiku bị phong tỏa sau khi nam thanh niên nghi nhiễm Covid-19 từng đến khám ở đây.

Theo thông tin từ Sở Y tế Gia Lai, hôm 30/1 vừa qua, nam thanh niên 18 tuổi, ở xã Kim Tân, huyện Ia Pa đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện vì bị đau bụng. Bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai, song nơi đây không có khu cách ly nên chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai tối 31/1.

Phong tỏa Bệnh viện đa khoa Gia Lai vì ca nghi nhiễm Covid-19 từng đến khám - Ảnh 1
Bệnh viện đa khoa Gia Lai bị phong tỏa vì ca nghi nhiễm Covid-19 từng đến đây khám - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi bệnh nhân có kết quả siêu âm, bác sỹ loại trừ viêm ruột thừa và chuyển sang Khoa Nội. Tại đây, điều dưỡng phát hiện bệnh nhân có yếu tố dịch tễ ở Kim Tân, huyện Ia Pa - nơi xuất hiện ca nhiễm Covid-19. Bệnh nhân lập tức được chuyển đến Khoa Bệnh nhiệt đới để điều trị, cách ly.

Tối 1/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai thông báo bệnh nhân có kết quả dương tính lần một với Covid-19. Cơ quan chức năng đã phong tỏa bệnh viện gồm 1.274 người, trong đó có 141 cán bộ, nhân viên trực, 561 bệnh nhân, 572 người nhà chăm nuôi.

Ngành y tế đã truy vết được 23 người F1, 8 người F2. Đêm qua, Quân đoàn 3 đã tiến hành phun thuốc, khử khuẩn bệnh viện.

Phong tỏa Bệnh viện đa khoa Gia Lai vì ca nghi nhiễm Covid-19 từng đến khám - Ảnh 2

 

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