Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết nhiều bệnh nhân ở Hải Dương, Quảng Ninh nhiễm biến chủng Covid-19 của Anh.

Sáng 2/2, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết đã lấy mẫu, xét nghiệm và giải trình tự gene SARS-CoV-2 trên 16 mẫu bệnh phẩm của người mắc Covid-19.

Kết quả cho thấy 11/16 mẫu có tín hiệu tốt và liên quan 2 ổ dịch Hải Dương và Quảng Ninh. Các mẫu này đều có giải trình tự gene tương tự chủng virus B117 lần đầu được phát hiện tại Anh vào tháng 12/2020.

Nhiều bệnh nhân ở Hải Dương, Quảng Ninh nhiễm biến chủng Covid-19 mới của Anh - Ảnh: Internet

Theo các nhà khoa học, biến chủng B117 được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn so với các chủng SARS-CoV-2 trước đây. Đây là biến chủng gây nên sự bùng phát mạnh của đại dịch Covid-19 tại Anh và nhiều nước châu Âu khác. Tính đến ngày 17/1, B117 đã lây lan cho hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trước đó, ngày 1/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết kết quả phân tích đột biến bộ gene bằng phần mềm CoV-GLUE từ mẫu bệnh phẩm phết hầu họng, chủng virus của "bệnh nhân 1660" mang 17 đột biến tiêu biểu của biến chủng B117.

Từ thông tin của trường hợp này, Việt Nam đã tiến hành các biện pháp khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm diện rộng.

Trưa 2/2, Gia Lai phát hiện 12 ca dương tính với Covid-19 Cơ quan y tế tỉnh Gia Lai tiếp tục ghi nhận 12 ca dương tính với Covid-19.

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