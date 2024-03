Thấy người bị nạn rơi tiền vàng, thanh niên lạ mặt tranh thủ chiếm đoạt tài sản

Sau khi xảy ra một vụ tai nạn xe máy, cốp xe bật tung cùng nhiều tài sản giá trị rơi ra bên ngoài, Quốc Anh đã ngang nhiên chiếm đoạt tài sản của chủ xe.

Theo thông tin từ báo VTV, trên đường đi chơi về đến trước số nhà 19 đường Nguyễn Thị Chì, ấp Gót Chàng, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, Quốc Anh thấy có một vụ tai nạn xe máy, đồng thời nhìn thấy cốp xe mô tô bật tung ra. Thấy chủ xe còn sống và không nguy hiểm gì đến tính mạng, lại thấy có nhiều tiền và tài sản rơi ra bên ngoài nên đã nảy sinh lòng tham, công nhiên chiếm đoạt hơn 4 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại di động, một dây chuyền vàng 18k trọng lượng 2,5 chỉ cùng một ví tiền bằng da màu đen bên trong có các giấy tờ tùy thân mang tên Trần Anh Tuấn. Sau khi công nhiên tài sản của người bị nạn, Quốc Anh nhờ người bán vàng và điện thoại được hơn 12 triệu đồng rồi ngang nhiên tiêu xài cá nhân.

Hoàng Quốc Anh bị công an bắt giữ - Ảnh: Báo Người lao động

Theo thông tin từ báo Người lao động, sau khi nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi khoanh vùng, xác định Quốc Anh là người thực hiện hành vi trên nên tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của gã tại ấp Chợ Củ, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi. Tại đây, lực lượng Công an thu giữ tang vật là bóp giấy tờ cùng một gói ma túy Quốc Anh mua để sử dụng.

Trong quá trình điều tra, Công an huyện Củ Chi đã tiến hành cho Quốc Anh xác định nơi thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, xác định địa điểm mua ma túy.

Trước sự việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi bắt giữ Hoàng Quốc Anh, sinh năm 1984, ngụ xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Công nhiên chiếm đoạt tài sản".

