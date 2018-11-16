Thầy giáo Hà Nội viết status kêu gọi 'đừng tặng hoa hay quà, hãy tặng thật nhiều phong bì nhân ngày 20/11'

Trước thềm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cư dân mạng bất ngờ chuyền tay nhau bài đăng của thầy Đào Tuấn Đạt - Hiệu trưởng Trường THPT Anhxtanh (Hà Nội). Cụ thể, thầy Đạt kêu gọi các học sinh đừng tặng mình quà hay hoa mà hãy tặng thật nhiều phong bì. Tâm nguyện của thầy giáo khiến mọi người cảm thấy rất kỳ lạ, thế nhưng sau khi biết sự thật thì ai nấy vô cùng xúc động.

Chúng tôi muốn nhân dịp này, dùng toàn bộ số tiền các bạn trao tặng, cùng với số tiền chúng tôi gây quỹ được bằng cách dạy thêm, bán hàng, lau nhà, dọn cửa hàng, hát ở bờ hồ… để mua chăn tặng các thầy cô giáo và các em học sinh ở trường tiểu học xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Học sinh tại Trường tiểu học Pù Nhi chủ yếu là người dân tộc Dao, Mông, Mường, Thái. Các thầy cô và học sinh ở đây đều phải sinh hoạt trong điều kiện vô cùng thiếu thốn - Ảnh: Facebook

Món quà không lớn, nhưng là một chút ấm áp của chúng tôi gửi tới các đồng nghiệp và các em học sinh ở Pù Nhi nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Sự sẻ chia không lớn, nhưng là chút động viên tinh thần nho nhỏ trước bao khó khăn mà các thầy cô và các em học sinh trải qua hàng ngày ở nơi miền núi xa nhất của tỉnh Thanh Hóa, nơi tiếp giáp với Lào.

Chính các thầy cô giáo, các em học sinh, các anh bộ đội biên phòng và bà con ở nơi đây ngày ngày bước chân trên những nẻo đường biên giới, ghi những bước chân son giữ chủ quyền đất nước một cách tự nhiên, không đòi hỏi, không khẩu hiệu. Bằng tất cả tấm lòng chúng ta biết ơn họ!'', nguyên văn bài đăng của thầy Đạt trên trang cá nhân.

Học sinh Trường Anhxtanh bán hàng gây quỹ từ thiện - Ảnh: Facebook

Hành động ý nghĩa thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của cộng đồng mạng - Ảnh: Facebook

Nhân ngày 20/11, thầy trò trường THPT Anhxtanh muốn nhận được thật nhiều phong bì, sau đó dùng toàn bộ số tiền thu được, cộng thêm số tiền gây quỹ được nhờ dạy thêm, bán hàng, lau nhà, dọn cửa hàng, hát ở Bờ Hồ… để mua chăn ấm tặng các thầy cô và học sinh ở trường iểu học xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Học sinh trường Anhxtanh 'hát rong' trên Bờ Hồ để gây quỹ - Ảnh: Facebook

Ngay sau khi đăng tải trên mạng xã hội, những dòng chia sẻ của thầy giáo Đào Tuấn Đạt thu hút sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo cư dân mạng.

Một số người đã ngỏ ý muốn xin số tài khoản của thầy Đạt để góp một phần sức nhỏ giúp mùa đông của các em bé vùng cao được ấm áp hơn.