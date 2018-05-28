Clip bé trai vùng cao ngủ gật trong lúc chờ nhận quà được cư dân mạng chia sẻ rần rần

Xã hội 28/05/2018 17:00

Khoảnh khắc bé trai ngủ gật trong lúc chờ được phát quà khiến cộng đồng mạng “phát sốt” vì quá đáng yêu.

Mới đây, chủ nhân tài khoản Facebook có tên M.H.T đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh bé trai vùng cao ngủ gật khi chờ được nhận quà khiến cộng đồng mạng liên tục bình luận, chia sẻ.

Kèm theo đoạn clip, H.T viết: “Háo hức dậy từ 5h sáng để đến Ủy ban nhận quà của các nhà hảo tâm, cứ lo lắng chỉ sợ đến muộn vì nhà xa. Kết quả là cứ ngồi là lại lạc trôi. Trông vừa buồn cười vừa thương”.

Chỉ sau vài giờ, đoạn clip đã nhận gần 150 nghìn lượt xem, hơn 10 nghìn lượt like, hơn 1 nghìn lượt chia sẻ.

Clip bé trai vùng cao ngủ gật trong lúc chờ nhận quà được cư dân mạng chia sẻ rần rần - Ảnh 1
Khoảnh khắc bé trai ngủ gật khi chờ nhận quà khiến cộng đồng mạng thích thú - Ảnh cắt từ clip

“Nhìn em ngủ hồn nhiên, dễ thương như vậy khiến mình thấy tâm hồn cũng thanh thản hơn. Cuộc sống ngoài kia có quá nhiều điều lo toan, khiến chúng ta phải suy nghĩ, đắn đo. Chỉ có những đứa trẻ mới hồn nhiên được như vậy”, Q.L bày tỏ cảm xúc.

“Có những lúc cảm thấy mình thật tệ, thật chán cuộc sống này. Tôi bất lực, chán chường với tất cả, chỉ thở thôi cũng thấy mệt. Nhưng nhìn video này, thấy mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Vậy là lại có động lực tiếp tục chiến đấu”, P.P tâm sự.

Bên cạnh một số người cảm thấy thích thú trước sự dễ thương của cậu bé thì một số khác lại cảm thương cho hoàn cảnh khó khăn của em khi người ngợm lấm lem, bộ quần áo chẳng vẹn nguyên, chân không được mang dép.

 “Coi clip mà thương cho mấy đứa trẻ ở vùng cao vùng xa quá trời. Đi nhận quà phải thức sớm như vậy, đi học còn khó khăn hơn, phải lặn lội đi đường xa lại lấm lem”, P.N bình luận.

“Nhìn mà thấy xót, quần áo thì không được sạch sẽ, cúc áo còn bung, chân tay lấm lem. Mình ngày xưa vẫn còn sướng quá”, P.S cảm thán.

Ngôi trường vùng cao trong bức ảnh 'khai giảng trên nền đất' đã thay đổi diện mạo

Ngôi trường vùng cao trong bức ảnh 'khai giảng trên nền đất' đã thay đổi diện mạo

Sau ngày khai giảng, cộng đồng mạng xôn xao bàn tán về tấm ảnh ở một điểm trường, trong đó là những học sinh lấm lem ngồi xổm xếp hàng trên nền đất ẩm với nhiều trũng nước.

Xem thêm
Từ khóa:   clip bé trai ngủ gật ngủ gật trong lúc chờ nhận quà

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày