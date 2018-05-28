Clip bé trai vùng cao ngủ gật trong lúc chờ nhận quà được cư dân mạng chia sẻ rần rần

Khoảnh khắc bé trai ngủ gật trong lúc chờ được phát quà khiến cộng đồng mạng “phát sốt” vì quá đáng yêu.

Mới đây, chủ nhân tài khoản Facebook có tên M.H.T đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh bé trai vùng cao ngủ gật khi chờ được nhận quà khiến cộng đồng mạng liên tục bình luận, chia sẻ.

Kèm theo đoạn clip, H.T viết: “Háo hức dậy từ 5h sáng để đến Ủy ban nhận quà của các nhà hảo tâm, cứ lo lắng chỉ sợ đến muộn vì nhà xa. Kết quả là cứ ngồi là lại lạc trôi. Trông vừa buồn cười vừa thương”.

Chỉ sau vài giờ, đoạn clip đã nhận gần 150 nghìn lượt xem, hơn 10 nghìn lượt like, hơn 1 nghìn lượt chia sẻ.

Khoảnh khắc bé trai ngủ gật khi chờ nhận quà khiến cộng đồng mạng thích thú - Ảnh cắt từ clip

“Nhìn em ngủ hồn nhiên, dễ thương như vậy khiến mình thấy tâm hồn cũng thanh thản hơn. Cuộc sống ngoài kia có quá nhiều điều lo toan, khiến chúng ta phải suy nghĩ, đắn đo. Chỉ có những đứa trẻ mới hồn nhiên được như vậy”, Q.L bày tỏ cảm xúc.

“Có những lúc cảm thấy mình thật tệ, thật chán cuộc sống này. Tôi bất lực, chán chường với tất cả, chỉ thở thôi cũng thấy mệt. Nhưng nhìn video này, thấy mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Vậy là lại có động lực tiếp tục chiến đấu”, P.P tâm sự.

Bên cạnh một số người cảm thấy thích thú trước sự dễ thương của cậu bé thì một số khác lại cảm thương cho hoàn cảnh khó khăn của em khi người ngợm lấm lem, bộ quần áo chẳng vẹn nguyên, chân không được mang dép.

“Coi clip mà thương cho mấy đứa trẻ ở vùng cao vùng xa quá trời. Đi nhận quà phải thức sớm như vậy, đi học còn khó khăn hơn, phải lặn lội đi đường xa lại lấm lem”, P.N bình luận.

“Nhìn mà thấy xót, quần áo thì không được sạch sẽ, cúc áo còn bung, chân tay lấm lem. Mình ngày xưa vẫn còn sướng quá”, P.S cảm thán.

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