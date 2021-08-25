Thấy bà cụ một mình trong đêm, 'chàng trai trên lầu cao' có hành động giúp đỡ đặc biệt khiến nhiều người ấm lòng

Một đoạn clip ghi lại cảnh một chàng trai giúp đỡ bà cụ theo cách vô cùng đặc biệt lúc mùa giãn cách đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh chàng trai giúp đỡ bà cụ theo một cách đặc biệt làm nhiều người chú ý. Anh thanh niên tên C.K. cũng là người chia sẻ đoạn clip kèm dòng trạng thái: "Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Mình đăng lên không phải câu like mà chỉ mong mọi người có thấy bà thì xin hãy giúp đỡ bà với ạ".

Chàng trai giúp đỡ bà cụ theo cách đặc biệt - Ảnh: Cắt tử clip

Được biết, câu chuyện xảy ra tại một khu dân cư ở Sài Gòn, vào tối muộn, bà cụ lặng lẽ bước đi giữa đường vắng, trên tay còn cầm theo mấy tấm bìa cứng, mạnh nhựa, thùng xốp. Anh C.K. đã thấy bà đi ngang qua nhiều ngày và tỏ ý muốn giúp đỡ. Tuy nhiên, vì đang trong thời kỳ giãn cách xã hội nên anh đã nghĩ ra cách để ít tiền vào một chiếc làn rồi buộc dây thả xuống cho bà.

Trong clip. anh cất tiếng gọi lớn: "Bà ơi bà, nhìn lên lầu nè bà ơi. Bà thấy cái giỏ không, con gửi ít đồ cho bà nè".

Nhưng có lẽ do trời tối, bà cụ mắt kém, lại nghe không rõ nên bà khựng lại được một chút rồi lại đi tiếp. Trên lầu, anh vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục la lớn: "Cụ ơi, giỏ nè? Bà nhìn sau lưng đó. Nhìn lên chút, bà đi dô đi".

Sau một hồi hướng dẫn, cuối cùng bà cụ cũng thấy được thấy được cái giỏ kia. Nghe tiếng "cảm ơn" của bà cụ, anh và người bạn không khỏi cảm thấy hạnh phúc, còn nói với theo: "Dạ, giữ gìn sức khỏe nha bà".

Bên dưới đoạn clip, nhiều người đã để lại bình luận cảm động trước việc làm này của anh C.K.. Nhiều người cũng để lại lời chúc sức khỏe đến bà cụ.

"Ấm lòng quá, người muốn giúp sẽ thực lòng tìm mọi cách để giúp", "Có ai xem mà nín thở như mình không? Lỡ cụ không thấy cái giỏ, chắc tiếc quá chừng. Cảm ơn bạn nam trong clip, vừa tốt vừa nhiệt tình", "Thương cụ quá, nửa đêm vẫn phải mưu sinh. Chúc cụ nhiều sức khỏe, gặp được nhiều người tốt như 2 chàng trai" - bình luận bên dưới đoạn clip.

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