Thắt lòng cảnh hai vợ chồng trắng đêm, ngồi bần thần bên bàn thờ của 2 người con bị 'cướp đi sinh mạng' sau vụ tai nạn thảm khốc

Xã hội 15/12/2022 08:54

Sau nhiều đêm thức trắng, ông Tuyền vẫn không thể tin cả 2 người con của mình đều ra đi mãi mãi.

Trao đổi với Báo Sức khỏe & Đời sống, chiều 14/12, ông Sầm Văn Tuyền (trú bản Viềng, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) cho biết, gia đình vừa làm lễ 3 ngày cho 2 cháu Sầm Ngọc T. (SN 2000) và Sầm Thị O. (SN 2004) tử vong sau vụ tai nạn thảm khốc.

Những ngày qua, ngôi nhà ông Tuyền không khí đầy tang thương. Đêm đến khi người thân, làng xóm ra về chỉ còn hai vợ chồng ngồi chết lặng dưới bàn thờ hai con… Sau nhiều đêm thức trắng, ông Tuyền vẫn không thể tin cả 2 người con của mình đều ra đi mãi mãi.

Thắt lòng cảnh hai vợ chồng trắng đêm, ngồi bần thần bên bàn thờ của 2 người con bị 'cướp đi sinh mạng' sau vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh 1
Đến bây giờ, người đàn ông 45 tuổi vẫn không thể tin cả 2 người con của mình đều ra đi mãi mãi sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng… - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Theo lời ông Tuyền, hè vừa rồi sau khi học xong lớp 12, cháu O. theo anh trai sang Bắc Ninh làm công nhân. Rạng sáng 11/12 xe máy của ba anh em đã va chạm với ô tô trên Quốc lộ 1A, thuộc phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh dẫn đến tử vong. Vụ tai nạn thảm khốc còn khiến 1 người cháu của ông Viềng là Hoàng Bích D. (SN 2002, cùng trú tại bản Viềng, xã Sơn A) tử vong.

Hai vợ chồng ông Tuyền làm nông nghiệp, mọi nguồn thu nhập của cả gia đình đều do hai con đi làm ở Khu công nghiệp ở Bắc Ninh gửi tiền về và lo toan.  Gia đình vốn đã khó khăn, giờ càng thêm khó khăn khi phải vay mượn khắp nơi để chi trả khoản tiền 67 triệu đồng mua áo quan, thuê xe ô tô vận chuyển thi thể từ Bắc Ninh về Yên Bái…

Thắt lòng cảnh hai vợ chồng trắng đêm, ngồi bần thần bên bàn thờ của 2 người con bị 'cướp đi sinh mạng' sau vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh 2
Thi thể 3 nạn nhân được xe cứu thương đưa về Yên Bái tổ chức tang lễ - Ảnh: báo Giao thông

Bà Đinh Thị Thuyên - bà nội của 3 nạn nhân nghẹn ngào: "Hôm trước tôi tiễn đưa 2 cháu nội là Sầm Ngọc T., Sầm Thị O. xong hôm sau lại tiếp tục sang nhà cháu ngoại để đưa tiễn cháu Hoàng Bích D. về nơi an nghỉ cuối cùng…".

Gia đình các nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh sớm điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để đảm bảo tính công bằng của pháp luật.

Thắt lòng cảnh hai vợ chồng trắng đêm, ngồi bần thần bên bàn thờ của 2 người con bị 'cướp đi sinh mạng' sau vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh 3
Cận cảnh xe mô tô của các nạn nhân tại hiện trường sau vụ tai nạn - Ảnh: báo Giao thông

Tuy nhiên theo thông tin tại báo Giao thông, cơ quan công an khẳng định, vụ tai nạn chỉ có 2 người tử vong, 1 người bị thương. Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra lúc 1h45' ngày 11/12, tại Km 137+690, Quốc lộ 1A, thuộc phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Vụ việc xảy ra giữa ô tô BKS: 38A - 421.06 (lái xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường) và xe mô tô BKS 21V9 - 9401.

Hậu quả khiến anh Sầm Ngọc T. (SN 2000, trú tại bản Viềng, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) tử vong tại chỗ. Chị Sầm Thị Thanh O (SN 2004, trú tại bản Viềng) tử vong trên đường vào viện. Chị Hoàng Bích D. (SN 2002, trú tại bản Viềng) bị thương.

Về phía gia đình và người thân các nạn nhân trực tiếp có mặt tại hiện trường, chứng kiến khám nghiệm tử thi thì được khẳng định 3 nạn nhân đều đã tử vong tại hiện trường và được đưa về nhà tang lễ TP. Bắc Ninh, không ai được cấp cứu, điều trị như thông tin từ cơ quan công an.

Thắt lòng cảnh hai vợ chồng trắng đêm, ngồi bần thần bên bàn thờ của 2 người con bị 'cướp đi sinh mạng' sau vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh 4
Khung cảnh tang thương bao trùm tại bản Viềng, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) nơi có gia đình mất đi 3 người con trong vụ TNGT - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Anh Lò Văn Quân (trú tại bản Viềng, Sơn A, Nghĩa Lộ, Yên Bái) là con cô ruột của các nạn nhân cho biết: Sau khi đo đạc các phương tiện, cơ quan công an thông báo xe ô tô bị vỡ, nát hết phần sườn đầu bên phải, rụng bánh trước bên phải. Xe mô tô của nạn nhân thì bị vò nát hết phần đuôi, rụng bánh, càng phía sau, không chi tiết nào trên xe còn nguyên vẹn.

“Hôm đó, tuy cơ quan công an không có kết luận gì nhưng tại hiện trường bên lan can phải đường dành cho xe máy bị va chạm bị méo, xệ một đoạn dài. Cùng đó, các nạn nhân hầu như đều bị xây xước, gẫy, dập phần cơ thể bên phải nên em phán đoán là xe ô tô đâm trực diện vào phía sau xe mô tô với tốc độ cao rồi ép xe mô tô và các nạn nhân vào lan đường và kéo lê đi 1 đoạn dài khiến các nạn nhân tử vong” - anh Lò Văn Quân nói.

Thắt lòng cảnh hai vợ chồng trắng đêm, ngồi bần thần bên bàn thờ của 2 người con bị 'cướp đi sinh mạng' sau vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh 5
Xe ô tô gây ra vụ tai nạn trên bị tạm giữ tại cơ quan công an - Ảnh: báo Giao thông

Cũng có mặt tại Bắc Ninh ngay từ đầu, anh Sầm Đình Tuấn - người nhà các nạn nhân cho biết: Rạng sáng ngày 11/12, tôi nhận được điện thoại của bố mẹ các nạn nhân thông báo về vụ TNGT nên đã gọi vào số điện thoại của các nạn nhân. Sau vài cuộc gọi, đầu dây bên kia nghe máy nói là cán bộ đang giải quyết vụ việc tại hiện trường, các nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc 2, cách hiện trường khoảng 50m cấp cứu.

Anh Tuấn cho biết thêm, chỉ 10 phút sau anh đã có mặt tại bệnh viện trên nhưng không thấy có ai nên điện lại hỏi thăm thì được thông báo các nạn nhân đã được đưa thẳng về nhà tang lễ.

“Là anh họ nên chỉ có tôi được tham gia chứng kiến quá trình khám nghiệm tử thi. Theo đó, cơ quan chức năng kết luận T và O tử vong do vỡ nát sọ não mà không tiến hành giải phẫu gì. Chỉ có nạn nhân D. do thi thể tương đối lành lặn nên phải giải phẫu và kết luận nguyên nhân tử vong do va đập, tụ máu dẫn đến tắc vành mạch phổi. Tôi cũng nhìn thấy 2 cục máu đông màu đen khá lớn trong phổi của nạn nhân” - anh Sầm Đình Tuấn nói.

Từ dấu vết hiện trường, tử thi và diễn biến vụ việc, lại không phải thanh toán tiền viện phí cấp cứu, điều trị; không có hồ sơ liên quan đến quá trình nhập viện, cấp cứu của các nạn nhân, thân nhân các nạn nhân khẳng định cả 3 người đều đã tử vong tại hiện trường. Không phải tử vong trên đường đến bệnh viện và bị thương như thông tin cơ quan chức năng cung cấp.

Điều đáng lưu ý trong vụ việc này là đến 9h30 sáng 14/12, trao đổi với báo Giao thông, đại diện Ban ATGT tỉnh cho biết, chưa nhận được các thông tin báo cáo về vụ TNGT nói trên.

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