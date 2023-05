Theo thông tin từ Vietnamnet, liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn Thừa Thiên Huế, lực lượng chức năng đã bắt tạm giam tài xế Nguyễn Vũ (SN 1991, trú tại tổ 5, đường Lê Thanh Nghị, phường Thuỷ Châu, thị xã Hương Thuỷ), người điều khiển xe ô tô tải BKS 75H - 005 va chạm với xe máy khiến thai phụ và 2 con tử vong thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Cụ thể, Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vào khoảng 8h50 sáng nay, tại vòng xuyến đường Văn Tiến Dũng - Võ Nguyên Giáp (phường An Đông, TP Huế), tài xế Nguyễn Vũ (SN 1991, trú tại tổ 5, đường Lê Thanh Nghị, phường Thuỷ Châu, thị xã Hương Thuỷ) điều khiển xe ô tô tải BKS 75H - 005. 21 lưu thông trên đường Văn Tiến Dũng vào vòng xuyến rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp ( Khu đô thị An Cựu City) hướng đến đường Hoàng Quốc Việt.