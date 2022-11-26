Vào chiều ngày 26/11, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người phụ nữ đang mang bầu cùng 2 con nhỏ tử vong.

Theo thông tin từ Vietnamnet, liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn Thừa Thiên Huế, lực lượng chức năng đã bắt tạm giam tài xế Nguyễn Vũ (SN 1991, trú tại tổ 5, đường Lê Thanh Nghị, phường Thuỷ Châu, thị xã Hương Thuỷ), người điều khiển xe ô tô tải BKS 75H - 005 va chạm với xe máy khiến thai phụ và 2 con tử vong thương tâm. Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Công an TP.HCM Cụ thể, Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vào khoảng 8h50 sáng nay, tại vòng xuyến đường Văn Tiến Dũng - Võ Nguyên Giáp (phường An Đông, TP Huế), tài xế Nguyễn Vũ (SN 1991, trú tại tổ 5, đường Lê Thanh Nghị, phường Thuỷ Châu, thị xã Hương Thuỷ) điều khiển xe ô tô tải BKS 75H - 005. 21 lưu thông trên đường Văn Tiến Dũng vào vòng xuyến rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp ( Khu đô thị An Cựu City) hướng đến đường Hoàng Quốc Việt.

Khi đến địa điểm trên, xe tải do Vũ điều khiển va chạm vào xe máy BKS 75G1 - 304.19 do chị Ngô Thị Thanh H. (SN 1990, trú tại 469 Nguyễn Tất Thành, phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ) điều khiển trên xe chở 2 con nhỏ đi trước cùng chiều gây tai nạn giao thông. Hậu quả vụ va chạm mạnh khiến chị H. cùng 2 con nhỏ bị cuốn vào gầm xe tải, cả 3 mẹ con tử vong tại chỗ. T Thời điểm xảy ra vụ việc, chị H. đang mang bầu đứa con 7 tháng tuổi - Ảnh: Vietnamnet Chồng nạn nhân ngã khuỵu, gục khóc khi nhìn thấy thi thể vợ cùng các con nhỏ - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, thời điểm gặp nạn, chị H. đang mang bầu đứa con trai 7 tháng tuổi. Tại hiện trường, thai nhi cũng không qua khỏi. Đồng thời, qua kiểm tra ban đầu, hiện trạng hạ tầng giao thông tại vị trí xảy ra tai nạn đầy đủ hệ thống báo hiệu an toàn giao thông, mặt đường êm thuận, thông thoáng. Ngay sau khi vụ tại nạn xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh và Công an tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc. Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều tra, làm rõ.

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