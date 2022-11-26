Lợi dụng lúc chủ cửa hàng không để ý, Viên dùng cát chuẩn bị sẵn trong túi quần ném về phía chủ cửa hàng rồi cầm theo dây chuyền bỏ chạy.

Theo thông tin từ Kienthuc.net, ngày 26/11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã bắt được nghi phạm Tần Văn Viên (SN 1996, trú tại xã Ngàm Đăng Vài, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) cướp tiệm vàng xảy ra tại xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang sau hơn 3 giờ gây án.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận chiều 25/11, đến cửa hàng vàng bạc Hưng Điệp giả vờ hỏi mua vàng. Sau khi được chủ cửa hàng cho xem 2 sợi dây chuyền vàng, lợi dụng lúc chủ cửa hàng không để ý, Viên dùng cát chuẩn bị sẵn trong túi quần ném về phía chủ cửa hàng rồi cầm theo dây chuyền bỏ chạy. Được biết, nghi phạm Tần Văn Viên đang làm công nhân xây dựng và tạm trú tại xã Thái Đào, huyện Lạng Giang.

Đối tượng Tần Văn Viên tại cơ quan Công an - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ Zingnews, trước đó, khoảng 15h ngày 25/11, cửa hàng vàng bạc Hưng Điệp (địa chỉ tại Phố Cốc, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang) bị một thanh niên lạ mặt giả vờ mua hàng, sau đó cướp 2 dây chuyền vàng, trị giá trên 17 triệu đồng.

Đến khoảng sau 18h cùng ngày, lực lượng chức năng đã truy bắt được nghi phạm khi đang lẩn trốn tại khu vực thôn Núm, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang.

Hiện, công an TP. Bắc Giang đang tiếp tục điều tra vụ việc.

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