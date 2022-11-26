Vào ngày 26/11, lực lượng chức năng thông tin mới về nghi phạm đâm tử vong người phụ nữ bán nước trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội).

Theo thông tin từ VTC News, liên quan đến vụ án mạng khiến người phụ nữ bán nước trên đường Hoàng Hoa Thám (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) tử vong, tối 25/11, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm khi kẻ này đang lẩn trốn tại xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội, cách hiện trường hơn 20 km.

Nghi phạm là Hoàng Ngọc Chiến (SN 1985, trú tại tổ 25, phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội). Sau khi gây án, Hoàng Ngọc Chiến đi xe buýt về xã Liên Hà để lẩn trốn. Tại đây, Chiến đã bị bắt giữ.

Ngay sau đó, đối tượng bị đưa về trụ sở Công an quận Tây Hồ. Hoàng Ngọc Chiến được xác định có bệnh án tâm thần.

Hoàng Ngọc Chiến thời điểm bị bắt giữ - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, qua lời khai ban đầu, nghi phạm có mâu thuẫn với cháu của nạn nhân là chị H. (51 tuổi, bán nước trên đường Hoàng Hoa Thám). Trưa 25/11, Chiến cầm dao bầu đến khu vực 406 Hoàng Hoa Thám, nơi chị H. đang bán nước trà đá rồi bất ngờ rút dao đâm vào cổ nạn nhân. Chị H. đã tử vong tại hiện trường.

Hiện trường vụ án - Ảnh: VTC News

Sau khi gây án, Chiến vứt dao rồi lên xe bus bỏ trốn về khu vực xã Liên Hà, huyện Đan Phượng. Sau khi gây án khoảng 4 giờ đồng hồ thì Chiến bị bắt giữ.

Hiện tại, vụ việc vẫn tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

Lời khai của nghi phạm cướp 2 sợi dây chuyền tại tiệm vàng ở Bắc Giang Lợi dụng lúc chủ cửa hàng không để ý, Viên dùng cát chuẩn bị sẵn trong túi quần ném về phía chủ cửa hàng rồi cầm theo dây chuyền bỏ chạy.

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