Thêm một trường học có 16 học sinh nhập viện cấp cứu sau khi uống sữa ở trường

Xã hội 26/11/2022 08:33

Triệu chứng chung của các học sinh khi nhập viện là nôn ói, đau bụng.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, tối 25/11, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang cho biết, từ chiều đến tối cùng ngày, đơn vị này đã tiếp nhận 14 em học sinh nhập viện nghi bị ngộ độc sau khi uống sữa.

Triệu chứng chung của các học sinh khi nhập viện là nôn ói, đau bụng. Các bác sĩ đã truyền dịch cho các em, hiện sức khỏe các em cơ bản đã ổn định.

Theo thông tin ban đầu, các học sinh trên học tại Trường tiểu học Nguyễn Trãi ở phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

Ông Lê Quang Trí - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang - cho biết đến khoảng 19h cùng ngày, các em đã phục hồi sức khỏe, ổn định và đã xuất viện về nhà.

Thêm một trường học có 16 học sinh nhập viện cấp cứu sau khi uống sữa ở trường - Ảnh 1
Các bé nghi bị ngộ độc do uống sữa được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Trao đổi với Zingnews, ông Lê Văn Dũng, Trưởng Phòng giáo dục TP. Mỹ Tho cho biết, vào cuối buổi chiều, các em học sinh lớp 3/1 đến lớp 3/3 được ăn bánh, dưa hấu và uống sữa hộp. Sau khi uống sữa thì có 16 các em bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy…

Ông Phan Minh Tân - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Trãi, cho biết hơn 650 học của trường đều uống lô sữa này, trước khi cho học sinh uống thì trường đã kiểm tra sữa còn hạn sử dụng.

Tuy nhiên có một số em uống vào thấy sữa bị chua nên không uống. Hiện cơ quan chức năng lấy mẫu thức ăn và sữa để điều tra nguyên nhân.

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"Theo các bệnh viện, dự kiến trong ngày mai 25/11 có khoảng một nửa trong số các em ấy sẽ được xuất viện" - ông Bình thông tin thêm.

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