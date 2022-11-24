Ông Lam có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 165/ATTP-CNĐK do Phòng Y tế TP. Nha Trang cấp ngày 19/10 (cấp lần 3), kinh doanh bán hàng ăn uống giải khát tại trường này.

Liên quan đến vụ hàng trăm học sinh bị ngộ độc sau bữa ăn tại trường, theo thông tin từ báo Người Lao động, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa cho biết, Trường iSchool Nha Trang ký hợp đồng với hộ kinh doanh Bùi Phúc Lam cung cấp suất ăn cho học sinh. Ông Bùi Phúc Lam (ở phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang), có giấy phép hộ kinh doanh số 37A80221626 do Phòng Tài chính - Kế hoạch TP. Nha Trang cấp ngày 24-9-2015 (đăng ký lại lần 1). Ngành nghề kinh doanh: Bán hàng ăn uống giải khát, hải sản tại gian hàng Trường iSchool Nha Trang. Địa chỉ 25 đường Hai Bà Trưng, phường Xương Huân, TP. Nha Trang là địa chỉ của Trường iSchool Nha Trang.

Ông Phạm Hữu Bình - Hiệu trưởng Trường iSchool Nha Trang cho biết, nhà trường ký hợp đồng với ông Lam để cung cấp bữa ăn cho học sinh. Thức ăn sẽ được chế biến tại nhà trường theo đúng quy định, quy trình và cơ quan y tế Khánh Hòa đã kiểm tra. Hộ kinh doanh Bùi Phúc Lam tự liên hệ, lấy nguồn nguyên liệu chế biến.

Sau khi xảy ra vụ ngộ độc, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế đã tổ chức đoàn kết hợp địa phương, ban giám hiệu nhà trường kiểm tra thực tế việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể tại Trường iSchool Nha Trang. Kết quả kiểm tra cho thấy chưa phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm. Trung tâm Y tế TP. Nha Trang cũng đã cho nhân viên tổng vệ sinh các khu vực trong trường, đặc biệt là bếp ăn; khử khuẩn bằng dung dịch Chloramin B.

Ông Bình cũng cho biết không có số điện thoại của ông Bùi Phúc Lam mà có bộ phận căng tin phụ trách. Do đang triển khai việc trả lại viện phí cho các học sinh nên ông Bình xin lỗi không thể nói thêm về vấn đề này.



Khay thức ăn ngày 17/11/2022 được xét nghiệm, món cánh gà chiên có đến 3 loại vi khuẩn - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ Zingnews, tối 23/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 317 Bộ Luật hình sự.

Quyết định khởi tố được ban hành sau khi cơ quan công an vào cuộc làm rõ trách nhiệm liên quan vụ ngộ độc thực phẩm tại trường iSchool Nha Trang (đơn vị thành viên của Tập Đoàn Nguyễn Hoàng) làm hơn 660 học sinh, giáo viên nhập viện, trong đó có một học sinh lớp một tử vong.

“Việc khởi tố vụ án là bước tố tụng đầu tiên để cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu tội phạm của vụ việc, đồng thời làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan do có hậu quả nghiêm trọng” - nguồn tin cho biết.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng có mặt ở trường iSchool để thu thập hồ sơ, làm việc với các nhân viên tại căng tin trường này phục vụ công tác điều tra vụ án. Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, gồm: Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nha Trang, Bệnh viện 22 Tháng 12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện Tâm Trí, Bệnh viện Quân y 87 và Bệnh viện Vinmec phối hợp cung cấp thông tin liên quan vụ ngộ độc tập thể tại trường iSchool Nha Trang.

Cơ quan điều tra đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các bệnh viện trên và các cơ sở y tế trên địa bàn rà soát, tổng hợp số liệu và cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.

Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị các cơ sở y tế nào khác nếu tiếp nhận, điều trị bệnh nhân liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường iSchool Nha Trang thì báo cáo để đơn vị nắm thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu cơ sở y tế lưu giữ, bảo quản tất cả mẫu máu của các bệnh nhân điều trị liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm (nếu có); kịp thời cung cấp hồ sơ bệnh án và mẫu máu của các bệnh nhân khi có yêu cầu.

Vụ việc xảy ra ngày 17/11, khi trường iSchool Nha Trang tổ chức ăn bán trú cho 930 học sinh, chia làm 2 suất trưa và xế. Cơm trưa có gà sốt trứng, gỏi gà, cánh gà chiên, canh (xương + cà rốt + cải thảo), dưa leo. Bữa xế có bánh ngọt, uống nước tại hệ thống lọc của trường.

Sở Y tế Khánh Hòa xác định vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra khoảng 22h30 ngày 17/11, đến nay có 662 học sinh và giáo viên của trường iSchool nhập viện do ngộ độc, trong đó có một học sinh lớp 1 tử vong.