Vụ ngộ độc thức ăn tại Trường iSchool Nha Trang: Còn 42 học sinh và 18 thầy cô vẫn chưa xuất viện

Xã hội 25/11/2022 09:12

"Theo các bệnh viện, dự kiến trong ngày mai 25/11 có khoảng một nửa trong số các em ấy sẽ được xuất viện" - ông Bình thông tin thêm.

Liên quan đến vụ hàng trăm học sinh ngộ độc sau bữa ăn tại trường ở Nha Trang, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, tối 24/11, ông Phạm Hữu Bình - hiệu trưởng Trường iSchool Nha Trang - cho biết theo báo cáo của các thầy cô được trường phân công phụ trách, theo dõi tại các bệnh viện, tính đến cuối giờ chiều hôm nay 24/11, còn 42 học sinh của trường nằm điều trị tại sáu bệnh viện ở TP. Nha Trang.

"Điều đáng mừng là trong số 42 học sinh không có em nào thuộc trường hợp bệnh nhân nặng. Theo các bệnh viện, dự kiến trong ngày mai 25/11 có khoảng một nửa trong số các em ấy sẽ được xuất viện" - ông Bình thông tin thêm.

Trước đó, theo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, có tổng cộng 662 học sinh Trường iSchool Nha Trang đã đến khám, cấp cứu, điều trị tại sáu bệnh viện và Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh (tính từ tối 17 đến trưa 23/11/2022) sau khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại trường này sau bữa ăn bán trú ngày 17/11 vừa qua. Trong đó, 388 học sinh phải nhập viện điều trị nội trú và có một học sinh lớp 1 đã bị tử vong.

Vụ ngộ độc thức ăn tại Trường iSchool Nha Trang: Còn 42 học sinh và 18 thầy cô vẫn chưa xuất viện - Ảnh 1
Ngày 24/11, nhà trường đã nhận được chứng từ, hóa đơn viện phí, mua thuốc điều trị cho học sinh của khoảng 20 phụ huynh đem đến cung cấp để trường hoàn trả lại - Ảnh: Tạp chí Phụ nữ mới

 

Theo thông tin từ tờ Phụ nữ mới, ông Bình cho biết ở trường có hơn 20 người (gồm thầy cô, nhân viên là giám thị, bảo mẫu) đăng ký ăn trưa tại trường. Có 18 thầy cô giáo trong số này (trong đó có 15 cô giáo phụ trách các lớp cấp tiểu học) đã bị ngộ độc thực phẩm, phải đến bệnh viện khám, điều trị. 

Nhà trường không quy định bắt buộc nhưng khuyến khích các thầy cô giáo, nhân viên phụ trách các lớp tiểu học cùng ăn trưa tại trường, để thuận tiện cho việc theo dõi học sinh các lớp tiểu học bán trú và học lại vào buổi chiều.

Ngày 24/11, nhà trường đã nhận được chứng từ, hóa đơn viện phí, mua thuốc điều trị cho học sinh của khoảng 20 phụ huynh đem đến cung cấp để trường hoàn trả lại các khoản tiền điều trị cho học sinh bị ngộ độc thực phẩm.

Vụ hàng trăm học sinh ngộ độc, một em tử vong ở Trường iSchool Nha Trang: Đơn vị cung cấp suất ăn là ai?

Vụ hàng trăm học sinh ngộ độc, một em tử vong ở Trường iSchool Nha Trang: Đơn vị cung cấp suất ăn là ai?

Ông Phạm Hữu Bình - Hiệu trưởng Trường iSchool Nha Trang cho biết, nhà trường ký hợp đồng với ông Lam để cung cấp bữa ăn cho học sinh.

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