Lợi dụng các em còn nhỏ, nam thanh niên 18 tuổi đã dùng điện thoại cho hai học sinh tiểu học xem phim hoạt hình rồi xâm hại tình dục.

Hôm qua (12/11), Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Hoài Hận (sinh năm 2000, ngụ huyện Phú Tân) để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.

Mỗi lần muốn lợi dụng các nạn nhân, Hận cho hai bé mượn điện thoại để xem phim hoạt hình - Ảnh minh họa: Internet

Nạn nhân trong vụ việc là hai bé gái đang học lớp 1 và lớp 3, ngụ tại huyện Phú Tân. Theo cơ quan điều tra, vào ngày 20/9, Công an huyện Phú Tân nhận được thông tin tố giác của bà V.T.B.T (sinh năm 1968, ngụ xã Hiệp Xương) về việc đối tượng Hận đã nhiều lần xâm hại con và cháu ngoại của bà là bé N.T.S (sinh năm 2010, học lớp 3) và bé N.T.C.T (sinh năm 2012, học lớp 1) tại nhà và trường học.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng phát hiện từ tháng 7/2017 đến tháng 9/2018, Hận đã xâm hại bé S. 5 lần, bé T. 6 lần. Tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai vì biết hai bé thích xem phim hoạt hình nên dùng điện thoại dụ dỗ và xâm hại.

Ngôi trường bé T. bị Hận xâm hại - Ảnh: Zing

Khi đã thỏa mãn thú tính, Hận cho các nạn nhân 5.000 đến 10.000 đồng và đe dọa không được tiết lộ cho ai biết. Ngoài ra, Hận cũng thừa nhận đã có lần xâm hại bé T. ngay tại nhà vệ sinh nơi bé theo học.

Vì hành vi của đối tượng này có dấu hiệu phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên công an huyện Phú Tân đã bàn giao hồ sơ cho Công an tỉnh An Giang để điều tra.

