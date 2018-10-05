Mẹ đau đớn phát hiện con gái thiểu năng nghi bị hàng xóm lừa vào nhà xâm hại nhiều lần

Xã hội 05/10/2018 17:23

Phát hiện con gái đi ngoài cổng vào với bộ dạng đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, người mẹ gặng hỏi mới biết bé bị hàng xóm dụ vào nhà xem ti vi rồi xâm hại.

Hôm nay (5/10), trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Khắc Thiệu, Trưởng công an xã Hoa Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết đơn vị này đã nhận được đơn trình báo của bà L.T.H (sinh năm 1967) về việc con gái bà bị hàng xóm xâm hại nhiều lần.

Theo đó, vào giữa tháng 6/2018, vợ của ông T. (hàng xóm nhà bà H.) sang chơi, nói với bà nhìn thấy bé T.M (13 tuổi, con gái bà H.) ôm quần áo từ nhà bà chạy về với vẻ mặt sợ hãi.

Nghe vậy, bà H. đã gặng hỏi con gái. Bé kể nhiều lần bị ông T. xâm hại khi sang xem ti vi. Sau mỗi lần như vậy, ông ta dọa không được nói với ai nếu không sẽ đánh chết.

Nghe con gái kể lại sự việc, người mẹ chết lặng nhưng vì sợ chuyện xấu hổ ảnh hưởng đến hai gia đình nên đã sang nhà nói chuyện với vợ ông T. Bà hy vọng người vợ có thể khuyên chồng suy nghĩ lại, đừng hại đời con bà nữa.

Mẹ đau đớn phát hiện con gái thiểu năng nghi bị hàng xóm lừa vào nhà xâm hại nhiều lần - Ảnh 1
Người mẹ chết lặng khi nghe con gái kể lại việc nhiều lần bị hàng xóm xâm hại - Ảnh: Internet

Đến cuối tháng 9 vừa qua, T.M tiếp tục bị hàng xóm xâm hại. Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 28/9, sau khi ngủ trưa dậy, bà H. thấy con gái đi vào nhà với bộ dạng quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù.

Sợ có chuyện chẳng lành với con gái, bà H. gọi con vào hỏi thì biết bé bị ông T. dụ vào nhà xem ti vi rồi giở trò đồi bại. Sau khi thỏa mãn, người này đe dọa không được nói với ai nếu không sẽ bị đánh.

Bức xúc trước hành vi này, trong buổi chiều cùng ngày, bà H. đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Bà H. còn chia sẻ thêm, sau khi sự việc xảy ra gia đình ông T. có sang nhà thương lượng, hy vọng không làm lớn chuyện. Tuy nhiên gia đình nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc, trả lại công bằng cho bé T.M.

Ngay khi nhận được thông tin từ gia đình bà H., cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, triệu tập những người có liên quan để làm rõ sự việc.

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