Nhìn thấy bé gái bán vé số đi ngang nhà mình, cụ ông 69 tuổi liền kéo nạn nhân vào nhà tắm, giở trò đồi bại.

Hôm qua (1/10), Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan này đang tạm giữ đối tượng Quách Văn Mẫn (sinh năm 1949, ngụ tổ 3, khu phố Bình Hòa 1, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên) để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là em H.T.M (sinh năm 2006, ngụ Trà Vinh), bán vé số dạo.

Ông cụ 69 tuổi kéo bé gái bán vé số dạo vào nhà tắm hiếp dâm - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ sáng 28/9, ông Mẫn đang ở trong nhà thì nhìn thấy bé M. bán vé số dạo đi ngang. Lúc này, ông ta nảy sinh ý định đồi bại nên kéo bé M. vào trong nhà tắm rồi hiếp dâm.

May mắn, bé M. vùng vẫy và chạy thoát được ra ngoài cầu cứu. Sau đó, em được người dân giúp đỡ, đưa về nhà. Nghe con gái kể lại sự việc, cha của em M. là ông N.V (40 tuổi) đã đưa con đến cơ quan công an trình báo.

Vào ngày 28/9 vừa qua, cơ quan công an đã bắt đối tượng Quách Văn Mẫn về làm việc.

Cha hiếp dâm 2 con gái ruột sau khi giành quyền nuôi con

Cách đây không lâu, thông tin vụ việc hai bé gái bị cha ruột hiếp dâm nhiều lần khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Vào ngày 27/9 vừa qua, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Tô Hiền (sinh năm 1975, ngụ xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là bé P.H.N (9 tuổi) và bé P.A.N (11 tuổi), cả hai đều là con ruột của Hiền.

Theo đó, sau khi ly hôn với vợ, Hiền giành được quyền nuôi hai con gái. Sau đó, nghi can đã nhiều lần giở trò đồi bại với chính hai con gái ruột của mình. Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2017, Hiền đã hiếp dâm con gái nhiều lần. Vì sống phụ thuộc vào cha và xấu hổ với mọi người xung quanh nên hai bé đành im lặng. Sự việc được vợ cũ của Hiền phát hiện khi về thăm hai con.

Tại phiên tòa xét xử, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Phạm Tô Hiền án tù chung thân về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

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