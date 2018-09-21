Thấy con gái ngày càng xinh đẹp, người cha nảy sinh ý định đồi bại và liên tục hiếp dâm con gái trong suốt 4 năm liền.

Hôm nay (21/9), trao đổi với báo chí, Công an huyện Mộc Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng V.V.L (sinh năm 1979, ngụ huyện Xuyên Mộc) để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân trong vụ việc là em V.T.T.N (sinh năm 2006, con gái ruột của L.). Được biết từ năm 2014, thấy N. ngày càng xinh đẹp, L. đã nảy sinh ý định đồi bại với con gái.

Gã thường xuyên lợi dụng thời điểm không có ai ở nhà để hiếp dâm con gái. Sau mỗi lần như vậy, L. lại hăm dọa nạn nhân không được nói với ai. Vì sợ hãi, nạn nhân đã im lặng suốt nhiều năm qua.

Nhìn thấy con gái ngày càng phổng phao, xinh đẹp, L. đã nổi thú tính - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, thời gian gần đây gia đình đã phát hiện sự việc và trình báo với cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được thông tin sự việc, chính quyền địa phương đã triệu tập L. đến làm việc.

Tại cơ quan công an, L. đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. L. khai rằng từ năm 2014 đến nay đã nhiều lần xâm hại nạn nhân.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Thời gian qua, có rất nhiều vụ hiếp dâm trẻ em gây chấn động dư luận. Ngày 18/9 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng đã tuyên phạt bị cáo Quách Văn Hiền 18 năm tù giam về tội Hiếp dâm người 16 tuổi. Nạn nhân cũng chính là con gái ruột của Hiền.

Hiền bị tuyên án 18 năm tù giam về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi - Ảnh: Internet

Theo đó, lợi dụng lúc vợ đưa con trai nhỏ đi khám bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiền đã hiếp dâm con gái lớn của mình là bé Q.T.M (sinh năm 2007). Sau đó, gã đe dọa không được kể với người khác nếu không sẽ không cho đi học. Sự việc bị người vợ phát hiện khi thấy con gái có nhiều biểu hiện lạ. Vào ngày 15/8/2018, sau khi được người nhà động viên, bé M. đã cùng mẹ đến cơ quan công an tố cáo hành vi đồi bại của cha.

Tại cơ quan điều tra, Hiền đã thừa nhận toàn bộ tội lỗi của mình.

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