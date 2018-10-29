Cha xâm hại con gái 14 tuổi đến mang thai: Cuộc đời khốn khổ của người mẹ nghèo lỡ thì

Xã hội 29/10/2018 17:50

Tự ti vì ngoại hình xấu xí, chị N. không dám để ý chàng trai nào. Mãi đến năm 35 tuổi chị mới gặp Mùi. Những tưởng sẽ có cuộc sống hạnh phúc, nào ngờ người chồng không chỉ rượu chè, vũ phu mà còn nhẫn tâm cưỡng bức con gái ruột đến mang thai.

Nhiều ngày qua, sự việc bé gái 14 tuổi bị cha ruột xâm hại đến mang thai khiến dư luận cả nước bàng hoàng. Trong những ngày này, người đau khổ nhất chính là chị N.T.T (sinh năm 1967, trú huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, mẹ ruột nạn nhân).

Cha xâm hại con gái 14 tuổi đến mang thai: Cuộc đời khốn khổ của người mẹ nghèo lỡ thì - Ảnh 1
Người mẹ nghèo luôn tự trách bản thân vì không thể chăm sóc, bảo vệ con gái - Ảnh: Internet

Được biết hiện bé gái đã mang thai hơn 5 tháng, các bác sĩ khuyên không nên bỏ vì có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ lúc xảy ra sự việc đến nay, chị T. hầu như không ra khỏi nhà vì xấu hổ.

Theo lời chị chia sẻ với Tổ Quốc, cuộc đời chị là những chuỗi ngày cơ cực, khổ sở. Là người từ nơi khác đến huyện Quỳ Hợp lập nghiệp, lại tự ti với nhan sắc của mình, suốt 35 năm chị không dám tiến tới với chàng trai nào.

Đến một lần đi gặt lúa thuê, chị gặp Vi Văn Mùi (sinh năm 1982). Nghĩ anh ta là người hiền lành, chịu thương chịu khó nên chị T. đồng ý về sống chung như vợ chồng. Tuy nhiên, sau khi về chung một nhà, chị mới phát hiện Mùi là một gã nghiện rượu, vũ phu. Cứ mỗi khi nhậu say về, anh ta lại đánh đập chị. Đến năm 2004, chị T. sinh được một bé gái. Những tưởng Mùi sẽ thay đổi nhưng gã vẫn chứng nào tật đó.

Để bảo vệ con gái và gia đình nhỏ, chị T. cắn răng cam chịu những trận đòn roi của người chồng vũ phu. Nhưng không ngờ chính sự cam chịu của chị đã khiến con gái bị Mùi xâm hại.

Cha xâm hại con gái 14 tuổi đến mang thai: Cuộc đời khốn khổ của người mẹ nghèo lỡ thì - Ảnh 2
Từ lúc xảy ra sự việc đến nay, chị T. chưa lần nào gặp lại Mùi - Ảnh: Internet

Sự việc được chị phát hiện khi một người hàng xóm hỏi chị về việc con gái mang thai. Để làm rõ, chị đã hỏi con mình và đưa bé đi khám. Lúc biết con gái 14 tuổi đã mang thai 3 tháng, chị T. vô cùng đau khổ. Hiện Mùi đã bị công an bắt giữ để điều tra.

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