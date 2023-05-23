Không nhận đủ số tiền mong muốn, P. ép nạn nhân phải đưa thêm tiền mới đồng ý xóa ảnh khỏa thân.

Theo thông tin từ Báo Công an TP.HCM, ngày 22/5, Phòng CSHS Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt quả tang V.T.P (17 tuổi, ngụ tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) vì đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản thông qua việc dùng “ảnh nóng” tống tiền thiếu niên 16 tuổi.

Không nhận đủ số tiền mong muốn, P. ép nạn nhân phải đưa thêm tiền mới đồng ý xóa ảnh khỏa thân - Ảnh minh họa

Theo đó, ngày 21/5, trang thông tin của Phòng CSHS Công an tỉnh Hậu Giang nhận được tố giác của một thiếu niên 16 tuổi (ngụ xã Vị Thanh, huyện Vị Thuỷ) bị một đối tượng quen biết qua mạng xã hội dùng hình ảnh khoả thân ép đưa 300 ngàn đồng.

Theo Vietnamnet, vì lo sợ, nhưng không có đủ tiền nên nạn nhân chỉ chuyển khoảng cho P. 100 nghìn đồng. P. tiếp tục đe dọa, yêu cầu bạn đưa thêm 550 nghìn đồng mới đồng ý xóa các ảnh khoả thân.

Sáng 21/5, nạn nhân đến Công an Hậu Giang trình báo vụ việc. Khoảng 11h cùng ngày, P. hẹn bạn ra quán cà phê ở phường 5, TP Vị Thanh để nhận tiền thì bị Công an Hậu Giang ập vào bắt quả tang.

Tại cơ quan, V.T.P. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

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