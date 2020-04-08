Thanh Hóa: Phát hiện 14 người gồm người già, trẻ em nằm trong thùng xe tải 'né' chốt kiểm tra để đi dự đám tang

Xã hội 08/04/2020 15:04

Mặc dù đang trong thời gian cách ly xã hội nhưng nhóm người này vẫn tìm cách "né" chốt kiểm tra để về quê dự đám tang. Nhiều người trong số đó không mang khẩu trang.

Hiện tại nước ta đang trong thời gian cách ly xã hội, hầu hết người dân đều được khuyến cáo nên ở nhà, tránh tụ tập đông người để đề phòng dịch Covid-19. Tuy nhiên, có không ít trường hợp cố tình vi phạm, thậm chí còn tìm cách né tránh các chốt kiểm tra của lực lượng chức năng.

Vào khoảng 11 giờ ngày 6/4, lực lượng trực chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên quốc lộ 15A, đoạn qua thôn Lý Ái (xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) phát hiện một chiếc xe tải có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

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Mặc dù đang trong thời gian cách ly xã hội nhưng nhóm người này vẫn trốn trong xe tải để về quê - Ảnh: Internet

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe tải có 14 người trốn bên trong với mục đích "né" chốt kiểm tra. Những người trên xe có cả trẻ em, người già, chỉ có 1 người duy nhất đeo khẩu trang.

Theo thông tin trên Thanh niên, tài xế lái xe là Trần Văn Biển (ngụ huyện Hậu Lộc) khai, vì gia đình có người thân mất nên họ hàng sinh sống tại huyện Quan Sơn muốn về quê để dự đám tang.

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Sau khi tiến hành kiểm tra sức khỏe, chính quyền địa phương đã yêu cầu tài xế quay về nơi xuất phát - Ảnh: Internet

Vì xe khách và các phương tiện giao thông khác không còn hoạt động nên tài xế cùng những người khác quyết định ngồi trong thùng xe về quê. Sau đó, lực lượng y tế huyện Lang Chánh đã đo thân nhiệt và yêu cầu những người trên xe khai báo y tế. Rất may những người này đều không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Sau khi họp bàn, chính quyền địa phương đã thống nhất không xử phạt lái xe và yêu cầu người này quay về nơi xuất phát. Một số người đã được cơ quan chức năng tạo điều kiện thuê xe về dự đám tang.

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