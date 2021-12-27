Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng tại ngôi nhà 3 tầng trên đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa đã làm 3 người tử vong.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, rạng sáng 27/12, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà 3 tầng trên đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 25 cán bộ nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, khi lực lượng có mặt tại hiện trường, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà 3 tầng kèm theo nguy cơ cháy lan sang các nhà dân bên cạnh và bức xạ nhiệt lớn, nhiều khói kèm khí độc. Do đó, việc tiếp cận chữa cháy và cứu người bị nạn gặp nhiều khó khăn hơn. Đồng thời, ngôi nhà chỉ có một lối vào duy nhất, lan can các tầng trên bị quây kín bằng khung thép chắc chắn.

Hiện trường vụ cháy nhà dân trên đường Triệu Quốc Đạt, TP. Thanh Hóa lúc rạng sáng - Ảnh: Tuổi trẻ

Được biết, chủ nhà sử dụng tầng 1 để kinh doanh bể cá cảnh và dụng cụ trang trí bể cá cảnh. Bên trong chứa nhiều đồ dùng, vật dụng dễ cháy. Tầng 2 và 3 chứa đồ kết hợp sử dụng để ở, sinh hoạt. Sau 25 phút nỗ lực chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 3 nạn nhân ở tầng 1 và tầng 3 của ngôi nhà. 1 nạn nhân ở tầng 2 được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Bước đầu, danh tính nạn nhân tử vong được xác định gồm anh N.T.M.H., 22 tuổi; N.N.L., 22 tuổi (vợ anh H.) và con gái anh H. là N.T.L.N. (1 tuổi).

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Bình Thuận: Xe giường nằm bốc cháy dữ dội, 30 hành khách đang trên đường về quê ăn Tết Xe khách giường nằm chở gần 30 hành khách khi đang lưu thông hướng Nam – Bắc trên Quốc lộ 1, qua xã Sông Luỹ, huyện Bắc Bình thì bắt đầu bốc cháy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-hoa-can-nha-3-tang-chay-lon-trong-dem-2-vo-chong-va-con-gai-1-tuoi-tu-vong-thuong-tam-443268.html