Tạm nghỉ 'bóc phốt' thiên hạ, nữ đại gia Phương Hằng mời cư dân toàn quốc ăn mừng kỷ niệm 15 năm hôn nhân

Sau những màn đấu tố, bóc trần những sự thật động trời của một số nghệ sĩ, bà Phương hằng tiếp tục trở lại "đường đua" nhưng là để ăn mừng. Nữ đại gia thông báo "kỷ niệm online" 15 năm ngày gặp ông Huỳnh Uy Dũng.

Sau khi đột ngột thông báo nghỉ livestream để trả mọi thứ về với "tòa án lương tâm", bà Phương Hằng bất ngờ "quay xe" thông báo "chiến đến cùng". Nữ đại gia đã có màn "comeback" cực gắt khi livestream tới 2 ngày liên tiếp hôm 4/6 và 5/6. Trong 2 buổi phát trực tiếp này, nữ đại gia vẫn tiếp tục với chủ đề chính là ông Võ Hoàng Yên và giới nghệ sĩ Việt.

Màn trở lại bất ngờ của nữ đại gia hôm 4/6 và 5/6 - Ảnh chụp màn hình

Đến trưa nay, bà chủ Đại Nam lại tiếp tục ra thông báo "lên sóng" vào thứ 3 ngày 8/6 tới đây. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nữ đại gia mời CĐM "ăn mừng online" nhằm kỷ niệm 15 năm ngày quen nhau của 2 vợ chồng.

Nữ đại gia thông báo về buổi livestream tối mai - Ảnh chụp màn hình

Bà chủ Đại Nam nhấn mạnh 15 năm trước, đó là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời Nguyễn Phương Hằng. Chính vì vậy, CĐM dự đoán, buổi phát trực tiếp ngày mai sẽ "ngập màu hồng" khi 2 vợ chồng "hồi xuân" kể về chặng đường 15 năm gắn bó.

Bà Phương Hằng quyết mời chuyên gia thẩm định để 'vả vào mặt anti-fan': Tôi sở hữu những viên kim cương to nhất Việt Nam Sau màn "khoe của" với loạt kim cương đắt giá, sáng chói, bà Phương Hằng bất ngờ bị CĐM nghi ngờ độ thật giả. Không để dư luận bàn tán lâu, nữ đại gia tuyên bố mời chuyên gia thẩm định, ai tốt nghiệp GIA cũng có thể tham gia kiểm chứng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-nghi-boc-phot-thien-ha-nu-dai-gia-phuong-hang-moi-cu-dan-toan-quoc-an-mung-ky-niem-15-nam-hon-nhan-407990.html