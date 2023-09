Tạm giữ một nghi can trong vụ cháy hàng loạt kiot ở quận Hoàng Mai: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, vào lúc 20 giờ tối ngày 25/9, nhận được tin báo từ Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội báo xảy cháy tại nhà dân tại số 255 đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, Công an quận Hoàng Mai đã xuất 3 xe chữa cháy, 1 xe téc và Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) xuất 2 xe chữa cháy xuống hiện trường cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ cứu hoả phối hợp với Công an phường và lực lượng cơ sở tổ chức chữa cháy.

Nhận định ban đầu, đám cháy xuất phát từ vị trí cửa quán “Hát cho nhau nghe”, do ông Dương B (SN 1963, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) làm chủ. Trước thời điểm xảy ra vụ hoả hoạn, cơ sở đã dừng hoạt động và UBND phường Lĩnh Nam cũng đã đặt biển thông báo: "Cơ sở không đủ điều kiện an toàn Phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự đề nghị quý khách không sử dụng dịch vụ".