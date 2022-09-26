Tạm giữ một nghi can trong vụ cháy hàng loạt kiot ở quận Hoàng Mai: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Xã hội 26/09/2022 09:33

Liên quan đến vụ cháy hàng loạt kiot ở quận Hoàng Mai, Hà Nội vào tối ngày 25/9, Công an quận Hoàng Mai đã tạm giữ 1 nghi can liên quan đến vụ hoả hoạn.

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, vào lúc 20 giờ tối ngày 25/9, nhận được tin báo từ Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội báo xảy cháy tại nhà dân tại số 255 đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, Công an quận Hoàng Mai đã xuất 3 xe chữa cháy, 1 xe téc và Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) xuất 2 xe chữa cháy xuống hiện trường cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ cứu hoả phối hợp với Công an phường và lực lượng cơ sở tổ chức chữa cháy.

Nhận định ban đầu, đám cháy xuất phát từ vị trí cửa quán “Hát cho nhau nghe”, do ông Dương B (SN 1963, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) làm chủ. Trước thời điểm xảy ra vụ hoả hoạn, cơ sở đã dừng hoạt động và UBND phường Lĩnh Nam cũng đã đặt biển thông báo: "Cơ sở không đủ điều kiện an toàn Phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự đề nghị quý khách không sử dụng dịch vụ".

Tạm giữ một nghi can trong vụ cháy hàng loạt kiot ở quận Hoàng Mai: Hé lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 1
Cơ sở này không đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự nên đang phải dừng hoạt động - Ảnh: Báo Thanh niên
Tạm giữ một nghi can trong vụ cháy hàng loạt kiot ở quận Hoàng Mai: Hé lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 2
Đến khoảng 21 giờ cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn - Ảnh: Báo Công an nhân dân
Tạm giữ một nghi can trong vụ cháy hàng loạt kiot ở quận Hoàng Mai: Hé lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 3
Vụ hoả hoạn gây thiệt hại lớn về tài sản nhưng rất may không có thiệt hại về người - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sau thời gian tích cực chữa cháy, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua đánh giá sơ bộ, diện tích đám cháy khoảng 150m2. Đám cháy không gây thiệt hại về người, về tài sản đang thống kê làm rõ.

Ngoài ra, Công an quận Hoàng Mai cũng đã tạm giữ 1 nghi can liên quan đến vụ hoả hoạn. Theo lời khai của người này cho biết, nguyên nhân cháy do tự hàn cắt, sửa chữa cửa sắt ra vào làm bắn vẩy hàn ra vật dụng trang trí, biển quảng cáo nên gây ra cháy và lan sang các nhà bên cạnh.

Trước khi tiến hành hàn xì, người này đã để bình chữa cháy và chậu nước bên cạnh. Tuy nhiên, trong lúc hàn đã xảy ra sự việc và đám cháy phát triển nhanh nên không thể xử lý kịp thời. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

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