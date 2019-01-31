Tài xế taxi bị sát hại để lại vợ và con nhỏ bơ vơ: Tiết lộ những hình ảnh đầu tiên của nghi phạm và hung khí

Xã hội 31/01/2019 11:42

Liên quan đến sự việc nam tài xế nghi bị cứa cổ tử vong trước sân vận động (SVĐ) Mỹ Đình, mới đây cơ quan công an đã tiết lộ những hình ảnh đầu tiên của nghi phạm.

Trao đổi với báo chí vào sáng 31/1, Thiếu tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận Nam Từ Liêm cho biết cơ quan này vẫn đang tích cực phối hợp với các đơn vị khác để điều tra, làm rõ vụ việc tài xế taxi tử vong ngay trước cổng SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội).

Tài xế taxi bị sát hại để lại vợ và con nhỏ bơ vơ: Tiết lộ những hình ảnh đầu tiên của nghi phạm và hung khí - Ảnh 1
Tài xế bị sát hại trước cổng SVĐ Mỹ Đình - Ảnh: Internet

Mới đây, cơ quan công an đã cung cấp một số hình ảnh về nghi phạm và hung khí gây án. Nghi phạm là một nam thanh niên khoảng 20 đến 25 tuổi, có dáng người gầy, cao từ 1m63 đến 1m68. Lúc gây án, đối tượng mặc áo khoác, quần màu đen, chân đi dép lê màu xanh lá cây và nói giọng miền Trung.

Tài xế taxi bị sát hại để lại vợ và con nhỏ bơ vơ: Tiết lộ những hình ảnh đầu tiên của nghi phạm và hung khí - Ảnh 2
Hình ảnh của nghi phạm...
Tài xế taxi bị sát hại để lại vợ và con nhỏ bơ vơ: Tiết lộ những hình ảnh đầu tiên của nghi phạm và hung khí - Ảnh 3
... cùng hung khí gây án - Ảnh: VTV 24
Tài xế taxi bị sát hại để lại vợ và con nhỏ bơ vơ: Tiết lộ những hình ảnh đầu tiên của nghi phạm và hung khí - Ảnh 4
Đôi dép được tìm thấy ở hiện trường - Ảnh: VTV

Hung khí đối tượng dùng để gây án là con dao gọt hoa quả bằng inox. Sau khi gây án, hung thủ đã rời khỏi hiện trường.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát các khách sạn, nhà nghỉ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú khác trên địa bàn quận để tìm hung thủ.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 19 giờ tối 29/1 người dân phát hiện một nam tài xế dùng tay che máu ở cổ chạy khỏi xe taxi trên đường Lê Quang Đạo, đoạn trước cửa SVĐ Mỹ Đình thuộc phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Những người chứng kiến cho biết tài xế chạy cách chỗ đậu xe được khoảng 5m thì gục xuống.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ sự việc.

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'Tôi không hiểu những kẻ hiểm ác chúng định làm gì. Sau khi bàn giao thi thể cháu cho gia đình, công an cho biết toàn bộ tài sản của D. như đồng hồ, ví tiền, điện thoại đều không mất thứ gì', người nhà nạn nhân chia sẻ.

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