Trao đổi với báo chí vào sáng 31/1, Thiếu tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận Nam Từ Liêm cho biết cơ quan này vẫn đang tích cực phối hợp với các đơn vị khác để điều tra, làm rõ vụ việc tài xế taxi tử vong ngay trước cổng SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội).

Tài xế bị sát hại trước cổng SVĐ Mỹ Đình - Ảnh: Internet

Mới đây, cơ quan công an đã cung cấp một số hình ảnh về nghi phạm và hung khí gây án. Nghi phạm là một nam thanh niên khoảng 20 đến 25 tuổi, có dáng người gầy, cao từ 1m63 đến 1m68. Lúc gây án, đối tượng mặc áo khoác, quần màu đen, chân đi dép lê màu xanh lá cây và nói giọng miền Trung.