Nghe tin chồng gặp nạn, người vợ trẻ cùng gia đình nhanh chóng đến bệnh viện. Tuy nhiên, chưa kịp đến nơi thì người chồng đã qua đời.

Tối qua (29/1), vụ việc nam tài xế taxi nghi bị cứa cổ trước sân vận động (SVĐ) Mỹ Đình trong những ngày giáp Tết khiến ai nấy đều vô cùng thương xót.

Điều khiến mọi người đau đớn hơn chính là hoàn cảnh tội nghiệp của gia đình nạn nhân - anh Nguyễn Văn Duy (26 tuổi, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội).

Được biết, gia đình anh Duy có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Anh là con trai duy nhất trong gia đình, hai cô em gái đã lấy chồng. Tại địa phương, anh được đánh giá là người hiền lành, chăm chỉ. Sau khi học hết cấp 3, anh không đi học tiếp mà chuyển sang học lái xe kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Gia đình anh Duy có hoàn cảnh rất khó khăn - Ảnh: Thời đại

Chàng trai trẻ chỉ mới kết hôn được một năm, con gái đầu lòng mới hơn một tuổi đang bi bô tập nói. Hiện vợ anh đang mang thai đứa con thứ 2 ở tháng thứ 5.

Tối qua, khi nghe tin anh Duy gặp nạn, vợ anh và người thân tất tả chạy đến bệnh viện nhưng mới đi được nửa đường thì nghe tin anh đã qua đời. Đến khoảng 3 giờ sáng nay (30/1), sau khi hoàn tất các thủ tục, gia đình tổ chức khâm liệm rồi đưa thi thể anh về quê mai táng.

Bên trong căn nhà nhỏ, tiếng nhạc đám tang cùng tiếng khóc của bố mẹ, vợ con nạn nhân khiến những người có mặt vô cùng xót xa.

Khung cảnh đau thương trong ngôi nhà nhỏ - Ảnh: Thời đại

Trước đó vào khoảng 19 giờ tối hôm qua, tại đường Lê Quang Đạo, đoạn trước cửa SVĐ Mỹ Đình thuộc phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), nhiều người chứng kiến cảnh nam tài xế vừa dùng tay che máu ở cổ vừa chạy khỏi xe taxi. Theo lời kể của người đi đường, tài xế chỉ chạy ra cách chỗ đậu xe chừng 5m thì gục xuống.

Nhận được tin, cơ quan chức năng nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra, làm rõ sự việc.

Tài xế taxi kể lại giây phút bị người lạ “cứa cổ” trong đêm “Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi vụ việc xảy ra với mình, tôi rất lo sợ”.

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