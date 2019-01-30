Trước khi gặp nạn trên đường làm việc, nam tài xế đã đăng một dòng trạng thái bày tỏ sự buồn bã như một điềm báo không lành lên Facebook cá nhân.

Liên quan đến vụ tài xế taxi bị cứa cổ chết gần Sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tối 29.1, cơ quan điều tra đã xác định danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Văn D. (SN 1993, ngụ thôn Đông Sơn, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Trước khi gặp nạn, anh D. đã đăng lên Facebook một status thể hiện sự buồn bã, buông xuôi. Cụ thể, vào ngày 27.1, anh D. đã viết lên trang cá nhân: "Chẳng lẽ buông... bất lực", theo Vietnamnet. Nhiều người cho rằng đây là điềm báo không lành, đồng thời bày tỏ niềm thương tiếc với nạn nhân xấu số.

Hiện trường vụ tài xế taxi bị cứa cổ - Ảnh: Internet

Tài xế D. mới kết hôn được hơn 1 năm và có 1 con gái. Hiện vợ anh đang mang thai con thứ 2. Trong mắt mọi người, nạn nhân rất hiền lành và chịu khó làm ăn. Tranh thủ thời điểm cận Tết đang đông khách, anh D. cố gắng làm việc để kiếm thêm thu nhập nuôi vợ, nuôi con.

Đại diện hãng taxi nơi anh D. làm việc cho biết, tối 29.1, anh D. đón khách từ Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Đa ngành Sóc Sơn (gần khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội). Sau đó, anh trả khách ở đường Nguyễn Hoàng giao với Phạm Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Dừng tại đây 2 phút, nạn nhân di chuyển xe ra khu vực sân vận động Mỹ Đình thì xảy ra sự việc đau lòng.

Như đã đưa tin, vào khoảng 20 giờ ngày 29/1, một số người dân trên đường Lê Quang Đạo (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), đoạn trước cửa SVĐ Mỹ Đình bàng hoàng chứng kiến tài xế D. dùng tay cầm máu ở cổ, cố gắng chạy ra khỏi xe kêu cứu. Chạy được khoảng 5 mét thì nạn nhân gục xuống, tử vong. Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Một nhân chứng cho biết, trên xe lúc xảy ra sự việc có 3 người. Tài xế bị 1 trong 2 đối tượng ngồi ghế sau dùng dao cứa cổ, sau đó cố gắng thoát ra khỏi xe kêu cứu. Khi tài xế gục xuống cũng là lúc 2 đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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