Tại cơ quan công an, tài xế Tâm khai nhận đã sử dụng ma túy đá trước khi đâm vào đoàn người đi viếng mộ liệt sĩ tại Quốc lộ 5 trên địa bàn xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Hậu quả làm 8 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Hôm nay (22/1), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) tiếp tục lấy lời khai của tài xế Lương Văn Tâm (SN 1991, quê quán tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; đang ở trọ tại khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, TP Hà Nội). Đây chính là tài xế đã gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 16 người thương vong ở Hải Dương.

Tuy nhiên, khi cán bộ điều tra hỏi Tâm đã sử dụng ma túy vào thời điểm nào thì đối tượng khai không nhớ rõ.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã đưa Lương Văn Tâm đi xét nghiệm máu tại Trung tâm Y tế huyện Kim Thành, kết quả là dương tính với ma túy. Tuy nhiên Tâm không tin trong máu còn ma túy nên đã nhiều lần xin được xét nghiệm lại. Các kết quả kiểm tra đều cho thấy Tâm đã sử dụng ma túy đá ketamine.

Ngày 21/1, Tâm và 2 phụ xe nhận hàng từ Hà Nội về Hải Phòng giao hàng. Chiều cùng ngày, khi đi trên Quốc lộ 5 tới địa bàn tỉnh Hải Dương, Tâm nói mệt nên cả 3 dự định khi đi qua trạm thu phí số 2 (Quán Toan, Hải Phòng) sẽ đổi người lái. Tuy nhiên, khi đi tới cầu vượt Kim Lương thì Tâm gây ra vụ tai nạn thảm khốc.

Xe tải mất lái tông đoàn người đi viếng mộ khiến 8 người tử vong, 8 người bị thương - Ảnh: Internet

Rất đông người dân tập trung theo dõi hiện trường - Ảnh: Internet

Tài xế Tâm khai nguyên nhân vụ tai nạn là do quá buồn ngủ nên không làm chủ được tay lái. Khi nhận thức được sự việc thì đã quá muộn. Do hoảng loạn, Tâm liên tục đánh lái loạn xạ khiến xe lao sang làn ô tô rồi đâm vào dải phân cách.

Sau khi gây tai nạn, Tâm và 2 phụ xe rời khỏi hiện trường vì sợ bị người dân trong khu vực hành hung. Tới tối cùng ngày, cả ba đã tới Công an huyện Kim Thành đầu thú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.