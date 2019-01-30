Chứng kiến tài xế taxi bị cứa cổ, thi thể nằm trên vũng máu, hơn 10 người trong quán nhậu gần đó vẫn ăn uống và nói chuyện bình thường.

Tối 29/1, tại Sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra vụ việc nam tài xế taxi bị cứa cổ tử vong thu hút sự quan tâm của dư luận. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn D. (SN 1993, ngụ thôn Đông Sơn, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Anh D. đã có vợ và 1 con gái, vợ anh đang mang thai bé thứ hai. Theo một số nhân chứng, tài xế D. bị 2 đối tượng ngồi ghế sau dùng dao cứa cổ, sau đó dùng tay cầm máu ở cổ, cố gắng chạy ra khỏi xe kêu cứu. Chạy được khoảng 5 mét thì nạn nhân gục xuống và tử vong. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì cướp tài sản hay xích mích sau tranh cãi. Cơ quan công an đang tích cực điều tra động cơ gây án của hung thủ.

Tài xế taxi nằm gục chết trên vũng màu cách quán nhậu khoảng chục mét - Ảnh: Internet Theo Một Thế Giới, cách hiện trường vụ án mạng khoảng 10 mét là quán nhậu. Ban đầu, nhiều người không hề hay biết tài xế taxi bị giết gần đó nên vẫn ngồi ăn uống bình thường. Một lúc sau, một số người dân phát hiện tài xế taxi bị giết và kéo đến rất đông. Một người đã lấy chiếu đắp lên thi thể của anh. Khách khứa trong quán vẫn vui vẻ ăn nhậu - Ảnh cắt từ clip Biết có án mạng, nhân viên quán nhậu đã lấy tấm bạt che tầm nhìn của khách về phía thi thể tài xế taxi được đắp chiếu. Tiếp đó, hơn chục khách vẫn ngồi ăn uống, nói chuyện tỉnh bơ. Theo tác giả clip, chỉ khi công an đến và đưa ra yêu cầu thì họ mới chịu rời đi. Cảnh tượng này đã được một người dân ghi lại bằng điện thoại và đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

"Cách vài mét là người đàn ông vừa bị giết, máu me đầy đường thế mà họ vẫn ăn uống vui vẻ được. Thật vô cảm"; "Mấy người này gan nhỉ, gặp tôi là tôi đi luôn, chẳng nuốt nổi nữa"; "Xã hội càng ngày càng vô cảm sao? Đây là mạng người đó trời, không phải con chó con gà đâu"; "Nhìn ảnh hiện trường mà ứa nước mắt, vừa sợ vừa thương anh tài xế chết oan, không hiểu sao những người ở gần đó vẫn vô tư ăn nhậu được nhỉ?"..., dân mạng bàn tán. Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

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