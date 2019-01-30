Hiện trường ám ảnh vụ tài xế taxi bị cứa cổ tử vong ngày giáp Tết, bỏ lại vợ mang thai cùng con thơ dại

Xã hội 30/01/2019 14:59

Theo nhân chứng, nam tài xế bị hai đối tượng dùng dao sắc cắt vào cổ. Sau khi bỏ chạy được khoảng 5 mét thì nạn nhân đổ gục xuống thiệt mạng.

Tối 29/1, tại Sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra vụ việc nam tài xế taxi bị cứa cổ tử vong thu hút sự quan tâm của dư luận. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn D. (SN 1993, ngụ thôn Đông Sơn, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Hiện trường ám ảnh vụ tài xế taxi bị cứa cổ tử vong ngày giáp Tết, bỏ lại vợ mang thai cùng con thơ dại - Ảnh 1
Người dân quanh khu vực SVĐ Mỹ Đình bàng hoàng chứng kiến nam tài xế lấy tay cầm máu ở cổ, cố gắng cầu cứu - Ảnh: Internet

Người thân cho biết anh D. và vợ mới kết hôn và có 1 con gái. Hiện vợ anh đang mang thai con thứ 2, dự kiến là bé trai. Nghe tin chồng bị sát hại khi đang làm việc, vợ anh D. bị sốc nặng, khóc ngất mãi không thôi.

Tài xế D. là con trai duy nhất trong gia đình. Sau khi học hết cấp 3, anh D. đi học lái xe và lái thuê cho anh con nhà bác. Gia đình thuần nông nên cũng chẳng khá giả gì, dạo gần đây đã vay mượn nhiều nơi mua cho anh D. chiếc ô tô để chạy taxi kiếm tiền nuôi vợ con.

Hiện trường ám ảnh vụ tài xế taxi bị cứa cổ tử vong ngày giáp Tết, bỏ lại vợ mang thai cùng con thơ dại - Ảnh 2
Theo nhân chứng, tài xế D. bị hai đối tượng dùng dao sắc cắt vào cổ. Sau khi bỏ chạy được khoảng 5 mét thì nạn nhân đổ gục xuống thiệt mạng - Ảnh: Internet

Hiện trường ám ảnh vụ tài xế taxi bị cứa cổ tử vong ngày giáp Tết, bỏ lại vợ mang thai cùng con thơ dại - Ảnh 3

Trong mắt mọi người, anh D. là người hiền lành và chăm chỉ làm ăn, ai tiếp xúc cũng thấy quý mến. 

"Vợ D. đang mang bầu đứa thứ 2 nên D. chạy xe rất chăm chỉ, bất kể ngày đêm, miễn sao kiếm được tiền về lo cho gia đình. Sự việc xảy ra quá bất ngờ! Nhìn cảnh con thơ mất cha, đứa thì chưa chào đời đã mất bố mà xót xa quá", một người bạn của anh D. chia sẻ với Thanh Niên.

Hiện trường ám ảnh vụ tài xế taxi bị cứa cổ tử vong ngày giáp Tết, bỏ lại vợ mang thai cùng con thơ dại - Ảnh 4
Máu vương vãi trên đất khi anh D. bỏ chạy, trước khi đổ gục xuống đường - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin, vào khoảng 20 giờ ngày 29/1, một số người dân trên đường Lê Quang Đạo (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), đoạn trước cửa SVĐ Mỹ Đình bàng hoàng chứng kiến tài xế D. dùng tay cầm máu ở cổ, cố gắng chạy ra khỏi xe kêu cứu. Chạy được khoảng 5 mét thì nạn nhân gục xuống, tử vong. Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện trường ám ảnh vụ tài xế taxi bị cứa cổ tử vong ngày giáp Tết, bỏ lại vợ mang thai cùng con thơ dại - Ảnh 5
Các nghi can lẻn vào chợ hoa tẩu thoát - Ảnh: Internet

Một nhân chứng cho biết, trên xe lúc xảy ra sự việc có 3 người. Tài xế bị 1 trong 2 đối tượng ngồi ghế sau dùng dao cứa cổ, sau đó cố gắng thoát ra khỏi xe kêu cứu. Khi tài xế gục xuống cũng là lúc 2 đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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Trước khi gặp nạn trên đường làm việc, nam tài xế đã đăng một dòng trạng thái bày tỏ sự buồn bã như một điềm báo không lành lên Facebook cá nhân.

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