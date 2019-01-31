'Tôi không hiểu những kẻ hiểm ác chúng định làm gì. Sau khi bàn giao thi thể cháu cho gia đình, công an cho biết toàn bộ tài sản của D. như đồng hồ, ví tiền, điện thoại đều không mất thứ gì', người nhà nạn nhân chia sẻ.

Liên quan đến vụ tài xế taxi bị cứa cổ tử vong ở Sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào tối 29//1, gia đình đã tiến hành lo hậu sự cho nạn nhân Nguyễn Văn D. (SN 1993, quê Đông Sơn, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội). Bà Lan (bác nạn nhân) cho biết sau khi gia đình nhận tin dữ đã lập tức thuê xe lên Hà Nội. Đến 3 giờ sáng 30/1, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm phục vụ công tác điều tra, công an mới bàn giao thi thể cho gia đình an táng.

Theo nhân chứng, tài xế D. bị hai đối tượng dùng dao sắc cắt vào cổ. Sau khi bỏ chạy được khoảng 5 mét thì nạn nhân đổ gục xuống thiệt mạng - Ảnh: Internet Theo cơ quan công an, toàn bộ tài sản của D. như đồng hồ, ví tiền, điện thoại đều không mất thứ gì. Gia đình cho biết anh D. là người hiền lành, không gây thù chuốc oán với ai nên khó có khả năng là giết người trả thù. Có lẽ bọn cướp thấy anh D. chạy được ra ngoài kêu cứu nên mới vội vã bỏ chạy mà không kịp lấy đi thứ gì. Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự là cướp của giết người hay trả thù cá nhân vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ. Nạn nhân và vợ mới kết hôn và có 1 con gái. Hiện vợ anh đang mang thai con thứ 2, dự kiến là bé trai. Nghe tin chồng bị sát hại khi đang làm việc, vợ anh D. bị sốc nặng, khóc ngất mãi không thôi.

Tài xế D. là con trai duy nhất trong gia đình. Sau khi học hết cấp 3, anh D. đi học lái xe và lái thuê cho anh con nhà bác. Gia đình thuần nông nên cũng chẳng khá giả gì, dạo gần đây đã vay mượn nhiều nơi mua cho anh D. chiếc ô tô để chạy taxi kiếm tiền nuôi vợ con. Máu vương vãi trên đất khi anh D. bỏ chạy, trước khi đổ gục xuống đường - Ảnh: Internet Như đã đưa tin, vào khoảng 20 giờ ngày 29/1, một số người dân trên đường Lê Quang Đạo (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), đoạn trước cửa SVĐ Mỹ Đình bàng hoàng chứng kiến tài xế D. dùng tay cầm máu ở cổ, cố gắng chạy ra khỏi xe kêu cứu. Chạy được khoảng 5 mét thì nạn nhân gục xuống, tử vong. Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Một nhân chứng cho biết, trên xe lúc xảy ra sự việc có 3 người. Tài xế bị 1 trong 2 đối tượng ngồi ghế sau dùng dao cứa cổ, sau đó cố gắng thoát ra khỏi xe kêu cứu. Khi tài xế gục xuống cũng là lúc 2 đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tài xế taxi bị cứa cổ gục xuống tử vong cạnh quán, hơn 10 khách ăn nhậu tỉnh bơ Chứng kiến tài xế taxi bị cứa cổ, thi thể nằm trên vũng máu, hơn 10 người trong quán nhậu gần đó vẫn ăn uống và nói chuyện bình thường.

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