Tài xế tát phụ nữ vào mùng 1 Tết bị cư dân mạng truy lùng lên tiếng xin lỗi: ‘Tôi nóng quá, mong mọi người bỏ qua cho tôi’

Liên quan đến vụ việc một người phụ nữ bị tát vào ngày mùng 1 Tết khiến cộng đồng mạng bức xúc, mới đây người đàn ông gây ra vụ việc đã lên tiếng xin lỗi.

Chiều 7/2, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại lời xin lỗi của anh N.T.T (36 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) vì đã ra tay đánh một người phụ nữ vào ngày mùng 1 Tết. Trong đoạn clip, người này chia sẻ: “Tôi là T., ngày hôm nay tôi lên đây để xin lỗi các anh em cộng đồng mạng và chị Vision. Tôi đã có những hành động sai trái với chị, xin chị bỏ qua. Con tôi nó có va chạm vào xe của chị, trong lúc nóng nảy tôi thấy vậy tôi không biết đúng sai, tôi nóng quá nên đã chạy ra tát vào mặt chị. Khi bạn bè đưa camera lên Facebook tôi thấy mình quá sai nên hôm nay tôi chân thành gửi lời xin lỗi và mong chị tha thứ cho tôi.

Người đàn ông đánh phụ nữ lên tiếng xin lỗi sau khi bị cộng đồng mạng lên án dữ dội - Ảnh: Internet Em gái đi chiếc Vision, nếu tôi biết được em ở đâu tôi sẽ đến tận nhà em xin lỗi em, xin lỗi gia đình em. Tôi cũng xin lỗi các anh em cộng đồng mạng, các ngành an ninh, báo chí và những bạn xã hội quan tâm đến sự việc này, mong mọi người bỏ qua cho tôi, lời xin lỗi chân thành.

Nhân dịp năm mới tôi đã làm mọi người buồn phiền, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp trong năm 2019 đến mọi người. Mong mọi người tha thứ và bỏ qua cho tôi”. Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 5/2 (mùng 1 Tết) anh T. dùng xe chở con trai và vợ về nhà của cha mẹ đẻ ở đường Nguyễn Tri Phương, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Sau va chạm, người phụ nữ bị anh T. tát vào mặt - Ảnh cắt từ clip Sau khi anh T. dừng xe bên đường thì con trai của anh ta chạy vào nhà ông bà nội. Sau đó, cậu bé bất ngờ chạy sang đường và tông vào đầu xe máy của một người phụ nữ. Lúc này, thay vì bình tĩnh giải quyết sự việc thì anh T. lại xuống xe tát vào mặt người phụ nữ. Chưa dừng lại ở đó, người này còn quay lại xe định lấy gậy để đánh nạn nhân. Sau khi đoạn clip ghi lại sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

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