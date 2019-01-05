Ông chồng bị hàng triệu bà mẹ bỉm sữa ‘ném đá’ vì nói câu này khi thấy vợ bầu bị rạn bụng

Trong khi vợ bầu khóc hết nước mắt vì bụng bị rạn chi chít khi mang bầu thì người chồng lại vô tâm, chẳng những không an ủi mà còn lên tiếng chê bai khiến nhiều chị em bức xúc.

Để mang thai, sinh con cho người đàn ông mình yêu thương, phụ nữ phải đánh đổi rất nhiều. Không chỉ mất đi vóc dáng, chị em còn phải chịu cảnh phù nề, rạn da xấu xí. Những lúc như thế này, chỉ cần một lời động viên của chồng cũng có thể mang đến cho vợ niềm an ủi và sức mạnh vô cùng to lớn. Thế nhưng không phải ông chồng nào cũng hiểu và làm được điều này. Hầu như bà mẹ bỉm sữa nào cũng phải chịu cảnh rạn bụng xấu xí sau khi sinh con - Ảnh: Internet Mới đây, trong một nhóm kín dành cho chị em phụ nữ, câu chuyện của một cô vợ trẻ khiến rất nhiều chị em vô cùng bức xúc. Theo đó, vì chồng đi làm xa, chị gửi hình bụng bị rạn cho chồng xem và than thở. Những tưởng sẽ nhận được sự đồng cảm, lời an ủi từ chồng thế nhưng những tin nhắn chị nhận được lại hoàn toàn ngược lại.

Cụ thể, chị chia sẻ: “Bụng em đây các mẹ ạ. Tháng cuối cùng rồi và rạn đến như thế này luôn. Mỗi lần nhìn là em lại thấy xót xa, lo lắng bởi không biết sau khi sinh xong sẽ còn kinh khủng đến thế nào. Chồng em đi làm xa nên mới chụp ảnh gửi cho anh ấy xem thì nhận được vẻn vẹn 2 chữ ‘Ghê thật’ mà chẳng được 1 câu an ủi nào. Nghe có đau lòng không? Em chẳng biết nói gì nữa nên đành lên tâm sự với các mẹ đây”. Câu nói vô tâm của người chồng khiến cô vợ trẻ tổn thương - Ảnh: Internet Sau khi được đăng tải, tâm sự của thai phụ trẻ đã thu hút không ít sự chú ý từ cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ. Hầu hết phái đẹp đều bức xúc trước sự vô tâm của người chồng và khuyên cô vợ trẻ nên bình tĩnh, đừng để những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến bé.

“Đàn ông hầu hết đều vô tâm như vậy, trách chỉ thêm mệt mình và con thôi. Giờ điều chị cần làm đó là dưỡng thai cho tốt, đừng để đứa trẻ bị ảnh hưởng”, H.G bình luận. “Mình thấy câu này bình thường thôi, đàn ông hay vậy chứ không phải đang cố ý làm vợ buồn đâu. Chị đừng suy nghĩ nhiều, khi nào gặp thì hỏi rõ là được”, K.O khuyên.

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