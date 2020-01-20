Tài xế gục chết trên vô lăng ngày cận Tết: Xung quanh nạn nhân có vết máu

Xã hội 20/01/2020 15:41

Nhìn thấy chiếc xe ô tô không di chuyển, người dân đến kiểm tra thì phát hiện tài xế tử vong bất thường, xung quanh có vết máu.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an quận Ba Đình xác nhận đơn vị này cùng một số đơn vị chức năng của Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ việc một tài xế tử vong bất thường trên phố Đào Tấn, quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo thông tin trên Công an nhân dân, vào khoảng 8 giờ 40 phút sáng nay (20/1), người dân lưu thông trên phố Đào Tấn thì phát hiện một chiếc ô tô loại 29 chỗ dừng ở đây nhưng không di chuyển.

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Chiếc xe mà người dân phát hiện tài xế tử vong bất thường - Ảnh: Internet

Khi đến kiểm tra, người dân phát hiện xe vẫn nổ máy nhưng tài xế lại nằm gục trên vô lăng. Sau khi kiểm tra, phát hiện nạn nhân đã tử vong, người dân nhanh chóng trình báo sự việc đến chính quyền địa phương.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là N.P.L (39 tuổi, trú tại Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội). Kết quả điều tra ban đầu chưa phát hiện có tác động ngoại lực nhưng tại cửa xe và phía dưới khu vực tài xế tử vong có vết máu.

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Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc - Ảnh: Internet

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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