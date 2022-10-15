Suýt hoại tử ngón tay vì... đeo nhẫn giá rẻ rao bán trên mạng

Xã hội 15/10/2022 09:17

Sau khi đeo vào ngón tay khoảng một ngày, hai bé thấy ngón tay hơi sưng nên tháo ra.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 14/10, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết, ê kíp khoa cấp cứu đã tiếp nhận cấp cứu hai bệnh nhi 13 và 14 tuổi vào bệnh viện do bị sưng nề ngón tay, suýt bị hoại tử do đeo nhẫn kim loại.

Hai bé là hai anh em ruột, ở xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ (TP. Cần Thơ). Theo lời kể của gia đình, trước đó hai anh em rủ nhau mua nhẫn bằng kim loại trên mạng về đeo. Sau khi đeo vào ngón tay khoảng một ngày, hai bé thấy ngón tay hơi sưng nên tháo ra.

Tuy nhiên do nhẫn quá chật, càng cố tháo ra thì ngón tay càng bị sưng tấy và đau, gia đình đưa hai cháu đến bệnh viện địa phương nhờ can thiệp.

Suýt hoại tử ngón tay vì... đeo nhẫn giá rẻ rao bán trên mạng - Ảnh 1
Phần ngón tay đeo nhẫn của bé trai sau khi được cắt lấy chiếc nhẫn ra bị sưng nề - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, hai bé trai nhập viện trong tình trạng ngón nhẫn bàn tay phải sưng nề. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị tổn thương ngón do đeo nhẫn kim loại nên tiến hành tiểu phẫu, cưa lấy nhẫn ra khỏi ngón tay một cách an toàn.

Theo các bác sĩ khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, bệnh viện thường tiếp nhận nhiều trẻ em sơ ý, chơi vật lạ, hoặc dùng cảm giác lạ… do thiếu giám sát của người lớn, dẫn đến những tổn thương khác nhau từ nhẹ đến trầm trọng. Trường hợp 2 bệnh nhi nêu trên nhờ đến bệnh viện sớm nên chưa bị hoại tử ngón tay.

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