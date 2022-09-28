Tin lời quảng cáo tiêm filler 'nâng cấp' vòng 1, người phụ nữ suýt vỡ "núi đôi", hoại tử da

Xã hội 28/09/2022 19:44

Sau khi chi 20 triệu để nâng cấp vòng 1 tại spa ở Hà Nội, vùng ngực của bệnh nhân 38 tuổi có dấu hiệu hoại tử.

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, Bệnh viện Bưu Điện (TP. Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân 38 tuổi đến khám và điều trị trong tình trạng hai bên bầu vú cương cứng, vú bên trái đã có dấu hiệu hoại tử sắp vỡ, vú bên phải bắt đầu có dấu hiệu hoại tử da.

Thăm khám lâm sàng, bác sĩ nhận thấy vùng ngực bệnh nhân biến dạng, sờ có nhiều vùng cứng, da ngực mỏng dính, đỏ rực. Trước đó, bệnh nhân được tiêm filler không rõ nguồn gốc. Bệnh nhân cho biết trước đó có đọc được quảng cáo trên mạng về việc nâng ngực không đau, không phẫu thuật, chị này đã tìm đến một spa tại Hà Nội để "nâng cấp" vòng 1 sau hai lần sinh nở. Tại đây, sau khi được tư vấn, chị quyết định bỏ ra hơn 20 triệu đồng để nâng ngực bằng tiêm chất làm đầy (filler).

"Mới đầu tôi thấy ngực cũng có thay đổi nhưng chỉ một tháng sau ngực bắt đầu có dấu hiệu đau và cương cứng nên liên tục phải dùng kháng sinh vì cứ dừng thuốc, ngực lại sưng to, đau" - nữ bệnh nhân chia sẻ với bác sĩ.

Bệnh nhân cho biết chị đã tiêm filler được 5 tháng và tình trạng sưng đau, tấy đỏ xuất hiện ngày càng nặng nề trong khoảng 1 tháng nay.

ThS.BS Hoàng Mạnh Ninh - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ cho biết: "Kết quả chụp MRI ngực, thăm khám cho thấy bệnh nhân bị áp xe, hoại tử mô vú 2 bên. Vì vú bệnh nhân bị áp xe nên buộc bác sĩ phải can thiệp tháo rạch chích mủ để làm sạch tổ chức, loại bỏ ổ viêm, hoại tử và filler không rõ nguồn gốc".

Chiều 27/9, bệnh nhân đã được mổ xử lý tổn thương. Sau mổ, bệnh nhân được chỉ định dùng kháng sinh theo phác đồ điều trị, hàng ngày thay băng. Bệnh nhân sẽ được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện. Tuy nhiên, những trường hợp biến chứng do tiêm filler thường cần phải theo dõi một thời gian dài mới có thể ổn định, nhiều trường hợp đôi khi tái đi tái lại.

Tin lời quảng cáo tiêm filler 'nâng cấp' vòng 1, người phụ nữ suýt vỡ 'núi đôi', hoại tử da - Ảnh 1
Bác sĩ xử lý tổn thương cho bệnh nhân tiêm filler nâng ngực - Ảnh: báo Người Lao động

Tháng 7/2022, Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Bưu Điện cũng xử lý cho 1 bệnh nhân nữa bị hoại tử do tiêm Filler tại một spa. Trước đó khoảng 1 tháng, nghe lời quảng cáo của người quen, nữ bệnh nhân đã thực hiện dịch vụ tiêm filler nâng ngực tại đây với giá 7 triệu đồng. Sau tiêm 1 tuần, bệnh nhân phát hiện ngực căng tức và sốt cao trên 38 độ C nên gọi hỏi nhân viên spa. Chị nhận được câu trả lời đây là phản ứng bình thường, sẽ hết sau 2 - 3 ngày, nếu quá đau có thể uống kháng sinh. Sau khi dùng hết kháng sinh, tình trạng ngực bị nóng đỏ và căng tức không cải thiện và còn nặng hơn. Bệnh nhân đã đến Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Bưu Điện để xử lý.

Các bác sĩ cho rằng, tiêm filler mang đến hiệu quả nhanh chóng tuy nhiên phương pháp này chỉ thích hợp với những vùng có diện tích nhỏ như mũi, cằm, má, môi, tai... với việc nâng ngực các chuyên gia làm đẹp khuyến cáo không thực hiện. 

Vùng ngực là nơi nhạy cảm khi tiêm filler số lượng lớn có thể gây tắc mạch gây nhiễm trùng và ảnh hưởng rất lớn tới tuyến sữa sau này. Filler chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, nếu muốn duy trì kết quả cần phải tiêm lại nhiều lần, thông thường sau 1 - 2 năm. Tiêm thường xuyên có thể làm cho ngực bị nhão, chảy xệ và mất tính đàn hồi, phải tiêm nhiều lần nên chi phí khá tốn kém.

Hiện nay chưa có loại filler nào đảm bảo an toàn tuyệt đối để nâng ngực, do đó các bác sĩ không khuyến khích nâng ngực theo cách này.

Đà Nẵng: Cô gái trẻ bị mù mắt phải sau khi tiêm filler nâng mũi ở spa

Đà Nẵng: Cô gái trẻ bị mù mắt phải sau khi tiêm filler nâng mũi ở spa

Chị T.T.V. (27 tuổi, Hoà Vang, Đà Nẵng) cho biết, chị bị biến chứng mù mắt phải sau khi tiêm filler nâng mũi tại spa.

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