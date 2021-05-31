Sunshine Maple Bear nỗ lực vì sứ mệnh “Kiến tạo công dân toàn cầu”

Sunshine Maple Bear là thương hiệu Giáo dục của Sunshine Group, một trong những hệ thống giáo dục đầu tiên tại Việt Nam mua bản quyền chương trình của Maple Bear Canada – thương hiệu uy tín đã thành công tại hơn 500 điểm trường và 30 quốc gia trên thế giới.

Chính từ những mục tiêu này, mới đây nhất, trước những tác động của dịch Covid 19 khiến nền giáo dục toàn thế giới phải “vận động”, Sunshine Maple Bear cũng đã nhanh chóng đồng hành cùng phụ huynh, học sinh để kịp thời thích ứng với tình hình mới.

Được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp, những ngôi trường mang thương hiệu Sunshine Maple Bear đã kế thừa và phát huy tinh hoa giáo dục của Canada và Việt Nam để tạo môi trường học tập đẳng cấp quốc tế ngay tại Hà Nội. Với phương pháp lấy người học làm trung tâm, mỗi học sinh tại Sunshine Maple Bear đều được giáo dục toàn diện và đặc biệt là chú trọng phát triển tối đa năng lực của từng cá nhân trong điều kiện thực tế để các em có thể bắt nhịp và làm chủ cuộc sống.

Ngày 30/5/2021, Sunshine Maple Bear tổ chức buổi Tọa đàm 4.0 – Lớp học không biên giới. Chương trình thu hút sự quan tâm, theo dõi của hơn 5 nghìn phụ huynh và các nhà làm giáo dục. Thông qua Tọa đàm, nhiều câu hỏi mang tính cấp thiết của phụ huynh đã được giải đáp trong thời điểm việc học của con em đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19.

Chương trình Tọa đàm 4.0 - Lớp học không biên giới được phát trực tiếp lúc 10:00 ngày 30/5/2021 trên Fanpage của Trường Tiểu học Sunshine Maple Bear

Một trong những vấn đề quan tâm lớn nhất của phụ huynh là việc học tập trực tuyến từ năm 2020 đến nay đã ảnh hưởng nhiều đến kết quả của các con do rào cản về hiểu biết công nghệ, kỹ năng thao tác với giáo viên thông qua công nghệ hoặc gặp rủi ro trên không gian mạng… Vì vậy, nhiều phụ huynh tham gia Tọa đàm cho rằng, đã đến lúc cần có những chương trình giáo dục mang tư duy mới, sẵn sàng đương đầu với dịch bệnh và quan trọng hơn là trang bị cho con hành trình tương lai vững vàng.

Cũng thông qua buổi tọa đàm, rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra. Các chuyên gia đã đưa những giải pháp, lời khuyên và cung cấp thông tin để phụ huynh có hướng tiếp cận và đồng hành cùng con một cách tốt nhất. Sâu xa hơn, buổi tọa đàm cũng đã một phần nào đó làm thay đổi tư duy về phương pháp và mục tiêu giáo dục hiện đại cho nhiều cha mẹ. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu bền vững mà thương hiệu giáo dục Sunshine Maple Bear theo đuổi, tất cả hướng tới việc xây dựng thế hệ công dân toàn cầu, phát triển toàn diện về mọi mặt.

Sunshine Maple Bear nỗ lực vì sứ mệnh “Kiến tạo công dân toàn cầu”

Ngay từ khi mới ra đời, Sunshine Maple Bear đã luôn đề cao sứ mệnh “Kiến tạo công dân toàn cầu” và coi đó là kim chỉ nam trong mọi hành động. Tới nay, Sunshine Maple Bear là ngôi trường giáo dục quốc tế lí tưởng với môi trường học tập hiện đại, toàn diện và hạnh phúc.

Sunshine Maple Bear có chương trình giáo dục tiên tiến bậc nhất, giúp phát triển tối đa năng lực cá nhân, sẵn sàng thích ứng, góp phần kiến tạo nên thế giới phẳng trong tương lai. Một trong những giải pháp mạnh mẽ nhất được các chuyên gia Maple Bear chia sẻ trong Tọa đàm và cũng là mục tiêu mà thương hiệu giáo dục này theo đuổi chính là tư duy và phương pháp dạy học đột phá với công nghệ số 4.0. Trong đó, điểm khác biệt vượt trội nhất chính là việc đưa môn học “Công dân số” (Digital Citizenship) và dự án “Lớp học không biên giới” triển khai trong năm học tới.

Thạc sĩ giáo dục Nguyễn Thu Hà đánh giá cao môn học Công Dân Số và bày tỏ sự tin tưởng về kết quả của môn học trong việc tạo ra thế hệ công dân toàn cầu tiên tiến

Trong nỗ lực chủ động ứng phó trước mọi biến động có thể xảy ra, trang bị nền tảng vững chắc để thế hệ học sinh sẵn sàng bước vào thế giới số, môn học Công dân số được kỳ vọng sẽ thúc đẩy học sinh sử dụng công nghệ thuần thục; trang bị cho các em kiến thức và kỹ năng ứng phó trong không gian mạng cùng khả năng tư duy lập trình bậc cao. Học sinh khi hoàn thành môn học này và chương trình đào tạo tại Sunshine Maple Bear được trang bị hành trang vững vàng để bước vào thế giới số, chủ động nắm bắt cơ hội. Nói về hướng đi này, Đại diện Sunshine Maple Bear chia sẻ: “Đây không phải chỉ là giải pháp trong giai đoạn dịch bệnh mà được xem là xu hướng giáo dục mang tính tất yếu của tương lai”.

Chuyên gia Michelle Tice - Phó chủ tịch Maple Toàn Cầu chia sẻ về mô hình lớp học không biên giới

Mô hình “Lớp học không biên giới” cũng được xem là bước đi đột phá của hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear. Lớp học cho phép học sinh tiếp cận những môn học và kỹ năng mới nhất, cập nhật nhất trên thế giới mà không có bất cứ rào cản nào về mặt địa lý, không gian. Đặc biệt, đại diện Sunshine Maple Bear nhấn mạnh, dự án “Lớp học không biên giới” kết nối được với 17 mục tiêu bền vững của UNESCO, góp phần xây dựng nền tảng sức mạnh cho cá nhân và mỗi quốc gia. Với thế mạnh là một tổ chức giáo dục toàn cầu có mạng lưới rộng khắp 30 quốc gia trên toàn thế giới, mô hình đào tạo này hứa hẹn sẽ tạo ra những tiền lệ chưa từng có, phá bỏ mọi giới hạn, đồng thời tạo ra sự kết nối nhiều chiều, gắn kết thế hệ học sinh Maple Bear, hướng tới mục tiêu trở thành những công dân toàn cầu tự tin kiến tạo tương lai. Với những gì đã và đang thực hiện, Sunshine Maple Bear nỗ lực kiến tạo thế hệ công dân có tri thức, tự lực, biết tôn trọng sự khác biệt với trái tim đồng cảm, hoài bão và tự tin tỏa sáng dù ở bất cứ sân chơi nào.