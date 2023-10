SỐC: Xôn xao clip 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân đến cơ quan công an 'ăn vạ', 'đòi lại' Diễm My, tuyên bố cứng về 'chủ quyền' với cô gái trẻ?

Ngay lập tức, mọi sự quan tâm của dư luận đổ dồn về phía cô gái này. Giữa lúc vụ việc vẫn chưa thể sáng tỏ khi có hàng loạt ý kiến trái chiều thì mới đây trên MXH bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh ông Lê Tùng Vân cùng nhiều người khác tại Tịnh thất Bồng lai đến cơ quan công an để "đòi lại" cô gái tên Diễm My nói trên.

Những người này đều nói chuyện rất gay gắt. Ông Lê Tùng Vân nói: "Mình mang lên công an, công an phải trả lại cho mình".

Một "đệ tử" của ông Vân "bồi thêm": "Công an phải trả bé Diễm My ra đây, chúng tôi là người có chủ quyền với con bé, có giấy tờ hợp pháp, ở đàng hoàng. Người ta giao con bé lên cho mấy anh, mấy anh trả lại cho tụi tui đi".

Nhóm người của Tịnh thất Bồng Lai 'đòi' Diễm My bằng được - Ảnh cắt từ clip

Chiến sĩ công an trấn an nhóm người và giải thích rõ ràng: "Chúng tôi đã cho bé My về", sau đó một người trong đoàn Tịnh thất Bồng lai tiếp tục gay gắt đáp trả: "Anh cho nó về vậy nó đâu? Tại sao nó không gặp tui? Yêu cầu công an huyện Đức Hòa trả Diễm My cho tụi tui. Có giấy tờ, có thư mời, vậy mà giờ bắt con bé đi đâu? Trả con bé ra đây".

Sau một hồi cự cãi ồn ào nhưng chưa thu được kết quả, ông Lê Tùng Vân đang đứng bỗng nằm ngửa ra ghế đá, hét to "Sư phụ xỉu rồi", và luôn miệng gào thét, gọi "Diễm My ơi" khi nằm trên ghế đá.

Thầy 'ông nội' nằm dài ra ghế kêu 'ngất xỉu' - Ảnh cắt từ clip

Lúc này, nhóm đệ tử cũng hốt hoảng hét lớn: "Thầy xỉu rồi, đưa thầy đi bệnh viện". Được biết, đoạn clip này được ghi lại thời điểm giữa năm 2020. Cô gái có tên Diễm My đã bỏ đi nhiều lần và quay lại Tịnh thất Bồng Lai vào tháng 12/2020 để xin tiền. Từ đó đến nay, không ai biết cô đang ở đâu. Mới đây nhất, trong buổi giao lưu tại Đại Nam cùng bà Phương Hằng, bố mẹ ruột của cô gái đã treo thưởng 1 tỷ để tìm tung tích con gái.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục gây xôn xao cõi mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt vì tới thứ Năm (4/11) nữ đại gia Đại Nam hứa hẹn "chắc như đinh đóng cột" sẽ đến "du lịch" Tịnh thất Bồng Lai và "thăm" ông lê Tùng Vân.