Theo thông tin từ báo Người Lao động, được biết, một nữ sinh trong clip tên V.H.Y đã chủ động dẫn bạn bè từ bên ngoài vào để đánh em L.T.P.P rồi quay clip lại. Theo nội dung đoạn clip, Y. liên tục vung tay đánh vào mặt P., kèm theo những lời chửi thề thô tục. Nữ sinh P. chỉ lấy tay che mặt, đầu chứ không đáp trả.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip được cho là 2 nữ sinh lớp 6 xô xát trong lớp tại Trường THPT Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Theo thông tin từ Zingnews, nội dung báo cáo cho biết, trong tháng 10-12/2022, em V.H.Y. (học sinh lớp 6A1, trường THPT Cây Dương) nhiều lần vi phạm nội quy nhà trường như không mặc đồng phục, đi trễ.

Báo cáo về vụ việc trên, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Hậu Giang gởi UBND tỉnh, trong 2 ngày 30/1 và 1/2, Y. đã 2 lần chủ động đánh bạn ngay trong lớp, dùng những lời lẽ lăng mạ nặng nề. Y. còn đưa vài người bạn ở bên ngoài vào trường để đánh P. Sau đó, đoạn clip được phát tán trên mạng xã hội, khiến người xem bức xúc.

Ngày 2/12/2022, giáo viên chủ nhiệm mời nữ sinh Y. lên làm việc và yêu cầu viết bản tự kiểm điểm. Đồng thời giáo viên chủ nhiệm điện thoại báo cho phụ huynh em Y.

Đến khoảng 12h40 ngày 30/1, khi chuẩn bị vào đầu tiết học buổi chiều, học sinh Y. đưa một số người bên ngoài vào lớp học, sau đó dồn nữ sinh L.T.P.P. (học sinh lớp 6A1) vào góc tường và chửi thô tục. Lúc này, nữ sinh Y. liên tục đánh nhiều cái vào người em P. với lý do “không thích thì đánh”.

Nữ sinh P. trình bày không hề có bất cứ hành động gì gây phiền hà hay mất lòng với Y., nhưng không hiểu sao Y. cứ gây sự đánh.

Đến ngày 1/2, nữ sinh tiếp tục tổ chức đánh em P. và quay clip. Giáo viên chủ nhiệm lớp 6A1 mời hai học sinh lên phòng tổng phụ trách Đội và viết tường trình.

Cùng ngày, phụ huynh của em P. đến gặp thầy Võ Thanh Khoa (Phó hiệu trưởng trường THPT Cây Dương) để trình báo vụ việc con mình bị đánh. Lúc này, thầy Khoa có chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp 6A1 lập hồ sơ đưa ra Hội đồng kỷ luật nhà trường để giáo dục.

Nữ sinh P. trình bày không hề có bất cứ hành động gì gây phiền hà hay mất lòng với Y., nhưng không hiểu sao Y. cứ gây sự đánh - Ảnh: Cắt từ clip

Ngoài hành vi đánh bạn, học sinh Y. còn xúc phạm nhân phẩm giáo viên của nhà trường trong giờ học Thể dục.

Ngày 3/2, khi họp Ban Chấp hành Đảng bộ nhà trường, thầy Võ Thanh Khoa có thông tin sự việc trên. Hiệu trưởng nhà trường đã chỉ đạo tiến hành mời phụ huynh học sinh các bên đến giải quyết vụ việc.

“Nhà trường đang trong quá trình thu thập, xác minh đầy đủ thông tin những cá nhân có liên quan đến những sai phạm nêu trên, sau đó thành lập Hội đồng kỷ luật để tiến hành theo quy trình. Ban Giám hiệu nhà trường cũng phối hợp với cơ quan Công an thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, để tiếp tục xác minh và xử lý những cá nhân bên ngoài vào quay clip theo quy định của pháp luật” - báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang nêu.

Sở GD&ĐT Hậu Giang chỉ đạo Ban Giám hiệu trường THPT Cây Dương tiếp tục xác minh, xem xét và tùy theo mức độ vi phạm mà tiến hành xử lý những học sinh trong nhà trường theo quy định.

Sở GD&ĐT Hậu Giang đề nghị trường THPT Cây Dương cần quan tâm và thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Phối hợp với gia đình, các đoàn thể trong nhà trường thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để tuyên truyền, giáo dục học sinh không vi phạm nội quy nhà trường, quy định của ngành và đặc biệt là không vi phạm pháp luật.

Hiện, sau khi đánh bạn, nữ sinh Y. đã tự ý nghỉ học trước khi nhà trường có quyết định kỷ luật cuối cùng.